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Число новых месторождений нефти и газа в мире упало до минимума за 40 лет - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Число новых месторождений нефти и газа в мире упало до минимума за 40 лет
Число новых месторождений нефти и газа в мире упало до минимума за 40 лет - 22.09.2026, ПРАЙМ
Число новых месторождений нефти и газа в мире упало до минимума за 40 лет
В мире в прошлом году было обнаружено всего 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений - минимальное количество с начала сопоставимой статистики в 1980... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:40+0300
2026-09-22T14:40+0300
газ
африка
южная америка
nikkei
мэа
shell
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В мире в прошлом году было обнаружено всего 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений - минимальное количество с начала сопоставимой статистики в 1980 году, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на аналитические данные отраслевых организаций. "В 2025 году количество новых открытий нефтегазовых месторождений в мире упало до самого низкого уровня за более чем 40 лет, а добыча на этих месторождениях снизились до одной десятой от пикового уровня 2013 года, поскольку сокращение инвестиций со стороны мировых энергетических компаний оказывает давление на разведочную деятельность", - передает газета. Согласно данным Global Energy Monitor, которые приводит издание, число коммерчески значимых открытий в прошлом году составило 19, что стало самым низким показателем с момента начала ведения сопоставимой статистики в 1980 году. Объем обнаруженных запасов также составил менее одной десятой от пикового уровня 2013 года. Одной из причин стало сокращение инвестиций в разведку, заявляет Nikkei. С 2020 года западные нефтяные гиганты сталкивались с давлением со стороны экологических организаций и инвесторов, что побуждало их перенаправлять капитал в возобновляемую энергетику. По данным международного энергетического агентства (МЭА) и других организаций, общий объем инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений в прошлом году составил примерно 540 миллиардов долларов, что почти на 40% меньше, чем десять лет назад, пишет газета. Например, компания Shell сократила расходы на геологоразведку до 1,1 миллиарда долларов - примерно одной пятой от уровня десятилетней давности. Отмечается, что компании также чаще направляют средства на расширение уже существующих месторождений, поскольку это требует меньших вложений. Тем временем инвестиции в разведочные проекты могут превышать 100 миллионов долларов, а процент успеха, по оценкам экспертов, составляет всего около 20%. Разведка становится дороже и сложнее из-за смещения в глубоководные и шельфовые районы, сообщает издание. По оценке Международного энергетического агентства, от получения участка для разведки до начала добычи теперь может проходить около 20 лет. Но из-за опасений за будущие поставки некоторые крупнейшие компании вновь наращивают вложения в добычу, а также осваивают новые районы для геологоразведки, в частности, в Африке и Южной Америке, пишет газета.
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газ, африка, южная америка, nikkei, мэа, shell
Газ, АФРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, Nikkei, МЭА, Shell
14:40 22.09.2026
 
Число новых месторождений нефти и газа в мире упало до минимума за 40 лет

Nikkei Asia: в мире в 2025 году было обнаружено 19 крупных нефтегазовых месторождений

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В мире в прошлом году было обнаружено всего 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений - минимальное количество с начала сопоставимой статистики в 1980 году, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на аналитические данные отраслевых организаций.
"В 2025 году количество новых открытий нефтегазовых месторождений в мире упало до самого низкого уровня за более чем 40 лет, а добыча на этих месторождениях снизились до одной десятой от пикового уровня 2013 года, поскольку сокращение инвестиций со стороны мировых энергетических компаний оказывает давление на разведочную деятельность", - передает газета.
Согласно данным Global Energy Monitor, которые приводит издание, число коммерчески значимых открытий в прошлом году составило 19, что стало самым низким показателем с момента начала ведения сопоставимой статистики в 1980 году. Объем обнаруженных запасов также составил менее одной десятой от пикового уровня 2013 года.
Одной из причин стало сокращение инвестиций в разведку, заявляет Nikkei. С 2020 года западные нефтяные гиганты сталкивались с давлением со стороны экологических организаций и инвесторов, что побуждало их перенаправлять капитал в возобновляемую энергетику.
По данным международного энергетического агентства (МЭА) и других организаций, общий объем инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений в прошлом году составил примерно 540 миллиардов долларов, что почти на 40% меньше, чем десять лет назад, пишет газета. Например, компания Shell сократила расходы на геологоразведку до 1,1 миллиарда долларов - примерно одной пятой от уровня десятилетней давности.
Отмечается, что компании также чаще направляют средства на расширение уже существующих месторождений, поскольку это требует меньших вложений. Тем временем инвестиции в разведочные проекты могут превышать 100 миллионов долларов, а процент успеха, по оценкам экспертов, составляет всего около 20%.
Разведка становится дороже и сложнее из-за смещения в глубоководные и шельфовые районы, сообщает издание. По оценке Международного энергетического агентства, от получения участка для разведки до начала добычи теперь может проходить около 20 лет.
Но из-за опасений за будущие поставки некоторые крупнейшие компании вновь наращивают вложения в добычу, а также осваивают новые районы для геологоразведки, в частности, в Африке и Южной Америке, пишет газета.
 
ГазАФРИКАЮЖНАЯ АМЕРИКАNikkeiМЭАShell
 
 
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