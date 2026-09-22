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ООН займется выработкой правил регулирования ИИ

ООН займется выработкой правил регулирования ИИ - 22.09.2026, ПРАЙМ

ООН займется выработкой правил регулирования ИИ

ООН займется выработкой международных правил регулирования искусственного интеллекта по мере развития этой технологии, такое мнение в комментарии РИА Новости... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:35+0300

2026-09-22T10:35+0300

2026-09-22T10:35+0300

технологии

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ООН, 22 сен — ПРАЙМ. ООН займется выработкой международных правил регулирования искусственного интеллекта по мере развития этой технологии, такое мнение в комментарии РИА Новости выразила кандидат на пост генерального секретаря всемирной организации Кэролайн Родригес-Биркетт. Представитель Гайаны Родригес-Биркетт сейчас лидирует в борьбе за пост нового генсека ООН. Во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ее кандидатуру поддержали восемь из 15 стран — больше, чем любого другого претендента. "Думаю, по мере продолжения обсуждений государства придут к тому, что роль ООН в регулировании искусственного интеллекта будет возрастать", — сказала Родригес-Биркетт РИА Новости. По ее словам, многие страны уже разрабатывают собственные подходы к регулированию ИИ. При этом в мире все чаще обсуждается необходимость общих правил, которых могли бы придерживаться все государства. Кандидат в генсеки ООН считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта требует от всемирной организации быстрее адаптироваться к технологическим изменениям, которые затрагивают в том числе сферу дипломатии. "Сейчас, в эпоху искусственного интеллекта, изменения происходят уже не раз в несколько десятилетий — практически каждый день появляется что-то новое. Поэтому, на мой взгляд, ООН тоже должна адаптироваться к этим изменениям. Сама дипломатия теперь во многом переместилась в интернет", — указала собеседница агентства. Родригес-Биркетт ранее выступала за выработку международных принципов регулирования ИИ, которые позволили бы развивать новые технологии, одновременно учитывая связанные с ними риски. Она отмечала, что искусственный интеллект может приносить пользу, однако его развитие вызывает опасения, в частности из-за возможного влияния на занятость и творчество.

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технологии, мировая экономика, оон