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Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии

Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии - 22.09.2026, ПРАЙМ

Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии

Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии до рекордных для взаимной торговли 55,9 тысячи долларов, следует из данных грузинской... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:47+0300

2026-09-22T09:47+0300

2026-09-22T09:47+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии до рекордных для взаимной торговли 55,9 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. По сравнению с предыдущим месяцем поставки выросли почти вдвое. Всего в январе-августе Россия импортировала из Грузии кетчупа и томатной пасты на 297,7 тысячи долларов, что более чем вдвое выше аналогичного периода прошлого года. Россия в отчетном месяце была крупнейшим покупателем этих товаров у Грузии, также страна экспортировала кетчупы и пасту в Израиль (на 6,4 тысячи долларов) и США (на 1,4 тысячи долларов).

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