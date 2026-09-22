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Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии
Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии
Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии до рекордных для взаимной торговли 55,9 тысячи долларов, следует из данных грузинской... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:47+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии до рекордных для взаимной торговли 55,9 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
По сравнению с предыдущим месяцем поставки выросли почти вдвое. Всего в январе-августе Россия импортировала из Грузии кетчупа и томатной пасты на 297,7 тысячи долларов, что более чем вдвое выше аналогичного периода прошлого года.
Россия в отчетном месяце была крупнейшим покупателем этих товаров у Грузии, также страна экспортировала кетчупы и пасту в Израиль (на 6,4 тысячи долларов) и США (на 1,4 тысячи долларов).
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россия, бизнес, грузия, израиль, сша
РОССИЯ, Бизнес, ГРУЗИЯ, ИЗРАИЛЬ, США
Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии
Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии до $55,9 тыс
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии до рекордных для взаимной торговли 55,9 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
По сравнению с предыдущим месяцем поставки выросли почти вдвое. Всего в январе-августе Россия импортировала из Грузии кетчупа и томатной пасты на 297,7 тысячи долларов, что более чем вдвое выше аналогичного периода прошлого года.
Россия в отчетном месяце была крупнейшим покупателем этих товаров у Грузии, также страна экспортировала кетчупы и пасту в Израиль (на 6,4 тысячи долларов) и США (на 1,4 тысячи долларов).