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В России снизилось число нарушений, связанных с маркировкой

В России снизилось число нарушений, связанных с маркировкой - 22.09.2026, ПРАЙМ

В России снизилось число нарушений, связанных с маркировкой

Число нарушений при продаже табачной продукции, связанных с обязательной маркировкой, в январе-августе 2026 года снизилось в 3 раза в годовом выражении,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:17+0300

2026-09-22T11:17+0300

2026-09-22T11:17+0300

бизнес

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владимир путин

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Число нарушений при продаже табачной продукции, связанных с обязательной маркировкой, в январе-августе 2026 года снизилось в 3 раза в годовом выражении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"). "С 2019 года доля нелегального оборота табачной продукции сократилась почти на 40% - до 9,4%. Только за январь-август этого года количество нарушений, связанных с маркировкой, при продаже табачной продукции снизилось на 67,5%. Мы видим, что система последовательно обеляет рынок и дисциплинирует его участников", - сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на сессии Московского финансового форума, посвященной лицензированию оптовой и розничной торговли табачной продукцией, его слова привели в пресс-службе. По его словам, система маркировки также защищает потребителя непосредственно в момент покупки: разрешительный режим на кассах уже заблокировал продажу более 506,5 миллиона единиц табачной продукции с различными нарушениями. Следующий шаг - использование этой же цифровой инфраструктуры при лицензировании, отметил Дубин. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 марта 2027 года будет запрещено торговать оптом и в розницу без лицензии, а с 1 сентября 2027 года начнут применяться положения об использовании информационной системы мониторинга для обмена документами с лицензирующим органом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, црпт