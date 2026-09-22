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Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР

Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР - 22.09.2026, ПРАЙМ

Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР

Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:37+0300

2026-09-22T13:37+0300

2026-09-22T13:37+0300

бизнес

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азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает Минтранс России. Замминистра транспорта России Дмитрий Зверев принял участие в 12-й Встрече министров транспорта АТЭС и Глобальном форуме по устойчивому транспорту, прошедших в Пекине. "Российская сторона представила инициативу по созданию единого цифрового пространства управления грузовыми перевозками – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы", - рассказали в Минтрансе. "Российская сторона также выступает за развитие взаимодействия между цифровыми платформами стран АТР как важного условия повышения эффективности перевозок и укрепления региональной транспортной связанности", - добавили в министерстве. Зверев также отметил важную роль транспорта в обеспечении экономической взаимосвязанности Азиатско-Тихоокеанского региона. Уточняется, что на Глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетные направления развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север – Юг". Отдельное внимание уделено повышению экологической эффективности транспорта и внедрению современных технологий. "По итогам мероприятий принято совместное заявление министров транспорта АТЭС и рамочный документ по развитию и сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта. Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического взаимодействия, укрепление транспортной связанности и повышение вклада отрасли в устойчивый экономический рост региона", - заключили в министерстве.

азиатско-тихоокеанский регион

пекин

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бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, пекин, атэс, атр