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Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР
Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР - 22.09.2026, ПРАЙМ
Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР
Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:37+0300
2026-09-22T13:37+0300
бизнес
россия
азиатско-тихоокеанский регион
пекин
атэс
атр
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает Минтранс России. Замминистра транспорта России Дмитрий Зверев принял участие в 12-й Встрече министров транспорта АТЭС и Глобальном форуме по устойчивому транспорту, прошедших в Пекине. "Российская сторона представила инициативу по созданию единого цифрового пространства управления грузовыми перевозками – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы", - рассказали в Минтрансе. "Российская сторона также выступает за развитие взаимодействия между цифровыми платформами стран АТР как важного условия повышения эффективности перевозок и укрепления региональной транспортной связанности", - добавили в министерстве. Зверев также отметил важную роль транспорта в обеспечении экономической взаимосвязанности Азиатско-Тихоокеанского региона. Уточняется, что на Глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетные направления развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север – Юг". Отдельное внимание уделено повышению экологической эффективности транспорта и внедрению современных технологий. "По итогам мероприятий принято совместное заявление министров транспорта АТЭС и рамочный документ по развитию и сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта. Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического взаимодействия, укрепление транспортной связанности и повышение вклада отрасли в устойчивый экономический рост региона", - заключили в министерстве.
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бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, пекин, атэс, атр
Бизнес, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Пекин, АТЭС, АТР
13:37 22.09.2026
 
Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР

Минтранс: Россия выступает за сотрудничество цифровых платформ АТР и РФ в сфере транспорта

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает Минтранс России.
Замминистра транспорта России Дмитрий Зверев принял участие в 12-й Встрече министров транспорта АТЭС и Глобальном форуме по устойчивому транспорту, прошедших в Пекине.
"Российская сторона представила инициативу по созданию единого цифрового пространства управления грузовыми перевозками – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы", - рассказали в Минтрансе.
"Российская сторона также выступает за развитие взаимодействия между цифровыми платформами стран АТР как важного условия повышения эффективности перевозок и укрепления региональной транспортной связанности", - добавили в министерстве.
Зверев также отметил важную роль транспорта в обеспечении экономической взаимосвязанности Азиатско-Тихоокеанского региона.
Уточняется, что на Глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетные направления развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север – Юг".
Отдельное внимание уделено повышению экологической эффективности транспорта и внедрению современных технологий.
"По итогам мероприятий принято совместное заявление министров транспорта АТЭС и рамочный документ по развитию и сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта. Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического взаимодействия, укрепление транспортной связанности и повышение вклада отрасли в устойчивый экономический рост региона", - заключили в министерстве.
 
БизнесРОССИЯАзиатско-Тихоокеанский регионПекинАТЭСАТР
 
 
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