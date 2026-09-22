https://1prime.ru/20260922/rossija-873547897.html
Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР
Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР - 22.09.2026, ПРАЙМ
Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР
Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:37+0300
2026-09-22T13:37+0300
2026-09-22T13:37+0300
бизнес
россия
азиатско-тихоокеанский регион
пекин
атэс
атр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873547897.jpg?1790073441
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает Минтранс России.
Замминистра транспорта России Дмитрий Зверев принял участие в 12-й Встрече министров транспорта АТЭС и Глобальном форуме по устойчивому транспорту, прошедших в Пекине.
"Российская сторона представила инициативу по созданию единого цифрового пространства управления грузовыми перевозками – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы", - рассказали в Минтрансе.
"Российская сторона также выступает за развитие взаимодействия между цифровыми платформами стран АТР как важного условия повышения эффективности перевозок и укрепления региональной транспортной связанности", - добавили в министерстве.
Зверев также отметил важную роль транспорта в обеспечении экономической взаимосвязанности Азиатско-Тихоокеанского региона.
Уточняется, что на Глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетные направления развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север – Юг".
Отдельное внимание уделено повышению экологической эффективности транспорта и внедрению современных технологий.
"По итогам мероприятий принято совместное заявление министров транспорта АТЭС и рамочный документ по развитию и сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта. Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического взаимодействия, укрепление транспортной связанности и повышение вклада отрасли в устойчивый экономический рост региона", - заключили в министерстве.
азиатско-тихоокеанский регион
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, пекин, атэс, атр
Бизнес, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Пекин, АТЭС, АТР
Россия выступила за развитие сотрудничества с цифровыми платформами АТР
Минтранс: Россия выступает за сотрудничество цифровых платформ АТР и РФ в сфере транспорта
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и РФ, сообщает Минтранс России.
Замминистра транспорта России Дмитрий Зверев принял участие в 12-й Встрече министров транспорта АТЭС и Глобальном форуме по устойчивому транспорту, прошедших в Пекине.
"Российская сторона представила инициативу по созданию единого цифрового пространства управления грузовыми перевозками – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы", - рассказали в Минтрансе.
"Российская сторона также выступает за развитие взаимодействия между цифровыми платформами стран АТР как важного условия повышения эффективности перевозок и укрепления региональной транспортной связанности", - добавили в министерстве.
Зверев также отметил важную роль транспорта в обеспечении экономической взаимосвязанности Азиатско-Тихоокеанского региона.
Уточняется, что на Глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетные направления развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север – Юг".
Отдельное внимание уделено повышению экологической эффективности транспорта и внедрению современных технологий.
"По итогам мероприятий принято совместное заявление министров транспорта АТЭС и рамочный документ по развитию и сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта. Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического взаимодействия, укрепление транспортной связанности и повышение вклада отрасли в устойчивый экономический рост региона", - заключили в министерстве.