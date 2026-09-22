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В России зарегистрировано 3,43 миллиона китайских автомобилей

В России зарегистрировано 3,43 миллиона китайских автомобилей - 22.09.2026, ПРАЙМ

В России зарегистрировано 3,43 миллиона китайских автомобилей

По состоянию на 1 июля 2026 года в России было зарегистрировано 3,43 миллиона легковых автомобилей китайских марок, но только в пяти регионах их число превысило | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:46+0300

2026-09-22T13:46+0300

2026-09-22T13:46+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. По состоянию на 1 июля 2026 года в России было зарегистрировано 3,43 миллиона легковых автомобилей китайских марок, но только в пяти регионах их число превысило 100 тысяч единиц, сообщило агентство "Автостат". "На 1 июля 2026 года в нашей стране насчитывалось 3,43 миллиона легковых машин китайских марок. При этом только в пяти регионах их численность превышает 100 тысяч единиц", - говорится в сообщении. Лидером по количеству зарегистрированных легковых автомобилей из КНР стала Москва, где их число составило 542,1 тысячи штук. Второе место у Подмосковья (297,6 тысячи штук), а третье - у Санкт-Петербурга (193,5 тысячи штук). В топ-5 также попали Краснодарский край и Татарстан (161,2 и 114,6 тысячи штук соответственно). Во всех остальных субъектах РФ насчитывается менее 100 тысяч легковых автомобилей китайских брендов. В целом на долю "китайцев" приходится 7,2% от общего числа зарегистрированных в России легковых автомобилей, при этом в ЦФО сконцентрировано 37,3% от их суммарного числа, что является максимальным показателем среди федеральных округов. Второе место занимает Приволжский ФО с долей 19,8%, а третье - Северо-Западный ФО (13,1%). Десятая часть всех китайских легковушек в стране сосредоточена в Южном Федеральном округе (10%). Далее идут Уральский (8,6%), Сибирский (7,1%) и Северо-Кавказский федеральные округа (3%), а меньше всего китайских легковых машин – на Дальнем Востоке (1,1%).

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