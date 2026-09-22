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В России вырос объем перевозок продовольственных товаров

В России вырос объем перевозок продовольственных товаров - 22.09.2026, ПРАЙМ

В России вырос объем перевозок продовольственных товаров

Объем перевозок продовольственных товаров в России в январе-августе 2026 года вырос на 10% в годовом выражении, говорится в исследовании логистических компании... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:52+0300

2026-09-22T13:52+0300

2026-09-22T13:52+0300

бизнес

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Объем перевозок продовольственных товаров в России в январе-августе 2026 года вырос на 10% в годовом выражении, говорится в исследовании логистических компании NC Logistic и "Байт Транзит", которое есть у РИА Новости. "На фоне сдержанной динамики российского рынка грузоперевозок сегмент продовольственных товаров показывает рост. По данным NC Logistic и "Байт Транзит", в январе–августе 2026 года объем перевозок продовольственных товаров увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Уточняется, что среди категорий, показавших рост, выделяются безалкогольные напитки, кондитерские изделия и бакалейная продукция. Объем перевозок напитков увеличился на 18%, кондитерских изделий — на 12%, бакалейной продукции — на 9%. Эксперты NC Logistic связывают рост перевозок с развитием розничной и онлайн-торговли, расширением ассортимента производителей и дистрибьюторов, а также изменением подходов к управлению запасами. Компании все чаще распределяют продукцию между несколькими объектами, в том числе ближе к местам потребления. В результате партии могут становиться меньше, а поставки — чаще. "Отдельное значение в логистике продовольственных товаров имеют условия транспортировки. По данным NC Logistic, в январе–августе 2026 года объем перевозок напитков с соблюдением температурных требований вырос на 10%. Требования к перевозке различаются в зависимости от категории продукции и рекомендаций производителя", - говорится в исследовании. По данным аналитиков, изменения отражаются и на складской логистике. Эксперты NC Logistic отмечают, что в январе-августе 2026 года объем хранения и складской обработки напитков увеличился на 26% в годовом выражении. Вместе с этим растет спрос на площадки, способные обеспечивать оперативную обработку товара и интеграцию с ГИС МТ "Честный Знак".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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