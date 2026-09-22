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Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на "Максе"

Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на "Максе" - 22.09.2026, ПРАЙМ

Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на "Максе"

Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе "Почты". | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:22+0300

2026-09-22T19:22+0300

2026-09-22T19:22+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе "Почты". "Меньше года назад мы запустили собственную платформу в мессенджере "Макс" — а сегодня ей пользуются уже около 19 000 человек. Через новый канал проходит до 3 000 обращений в месяц", - говорится в сообщении компании. Там добавляется, что чат-бот помогает пользователям отследить отправление, найти ближайшее отделение, вызвать курьера и рассчитать стоимость доставки. Отмечается, что всего цифровыми кабинетами "Почты" активно пользуются около 13 миллионов клиентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, почта россии