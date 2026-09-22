https://1prime.ru/20260922/rossija-873566785.html
Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на "Максе"
Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на "Максе" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на "Максе"
Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе "Почты". | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:22+0300
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2026-09-22T19:22+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе "Почты".
"Меньше года назад мы запустили собственную платформу в мессенджере "Макс" — а сегодня ей пользуются уже около 19 000 человек. Через новый канал проходит до 3 000 обращений в месяц", - говорится в сообщении компании.
Там добавляется, что чат-бот помогает пользователям отследить отправление, найти ближайшее отделение, вызвать курьера и рассчитать стоимость доставки.
Отмечается, что всего цифровыми кабинетами "Почты" активно пользуются около 13 миллионов клиентов.
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технологии, россия, почта россии
Технологии, РОССИЯ, Почта России
Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на "Максе"
Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на платформе "Макс"
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Более 19 тысяч россиян пользуются платформой "Почты России" на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе "Почты".
"Меньше года назад мы запустили собственную платформу в мессенджере "Макс" — а сегодня ей пользуются уже около 19 000 человек. Через новый канал проходит до 3 000 обращений в месяц", - говорится в сообщении компании.
Там добавляется, что чат-бот помогает пользователям отследить отправление, найти ближайшее отделение, вызвать курьера и рассчитать стоимость доставки.
Отмечается, что всего цифровыми кабинетами "Почты" активно пользуются около 13 миллионов клиентов.