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Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, заявила Лут

Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, заявила Лут - 22.09.2026, ПРАЙМ

Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, заявила Лут

Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех 160 стран-импортеров, сообщила глава... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:46+0300

2026-09-22T19:46+0300

2026-09-22T19:53+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

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агроэкспорт

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех 160 стран-импортеров, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах всероссийской премии "Сделано в России. Экспортер года". "В целом наша продукция конкурентоспособная, она качественная, она безопасная, она удовлетворяет требованиям всех наших партнеров, это 160 стран. Поэтому расширять номенклатуру в этих 160 странах нам точно есть куда", - сказала она. В июле руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин сообщил, что Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, агроэкспорт