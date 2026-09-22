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Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, заявила Лут
Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, заявила Лут - 22.09.2026, ПРАЙМ
Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, заявила Лут
Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех 160 стран-импортеров, сообщила глава... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:46+0300
2026-09-22T19:46+0300
2026-09-22T19:53+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
агроэкспорт
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех 160 стран-импортеров, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах всероссийской премии "Сделано в России. Экспортер года". "В целом наша продукция конкурентоспособная, она качественная, она безопасная, она удовлетворяет требованиям всех наших партнеров, это 160 стран. Поэтому расширять номенклатуру в этих 160 странах нам точно есть куда", - сказала она. В июле руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин сообщил, что Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20 миллиардов долларов.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, агроэкспорт
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз, Агроэкспорт
Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, заявила Лут
Глава Минсельхоза Лут: Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех 160 стран-импортеров, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах всероссийской премии "Сделано в России. Экспортер года".
"В целом наша продукция конкурентоспособная, она качественная, она безопасная, она удовлетворяет требованиям всех наших партнеров, это 160 стран. Поэтому расширять номенклатуру в этих 160 странах нам точно есть куда", - сказала она.
В июле руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин сообщил, что Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20 миллиардов долларов.