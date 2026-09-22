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Грузия в августе купила у России украшений на рекордную сумму - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Грузия в августе купила у России украшений на рекордную сумму
Грузия в августе купила у России украшений на рекордную сумму - 22.09.2026, ПРАЙМ
Грузия в августе купила у России украшений на рекордную сумму
Россия в августе этого года экспортировала в Грузию украшений из драгоценных металлов на рекордную сумму, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:26+0300
2026-09-22T22:27+0300
россия
мировая экономика
грузия
турция
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе этого года экспортировала в Грузию украшений из драгоценных металлов на рекордную сумму, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, в августе 2026 года Грузия импортировала из РФ ювелирных изделий и частей из драгоценных металлов или с покрытием из драгметаллов на 436,8 тысячи долларов. Такие объемы поставок стали максимальными с 2009 года (более ранние данные не публикуются). В среднем за предыдущие месяцы поставки таких изделий из РФ в Грузию составляли 216,6 тысячи долларов. Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (320,1 тысячи). Россия при этом стала основным поставщиком, обогнав Турцию. Следом расположились Франция (360,7 тысячи долларов), Турция (184,7 тысячи), а также Италия, Испания, Армения и Великобритания.
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россия, мировая экономика, грузия, турция, франция
РОССИЯ, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ
22:26 22.09.2026 (обновлено: 22:27 22.09.2026)
 
Грузия в августе купила у России украшений на рекордную сумму

Россия в августе экспортировала в Грузию украшений на рекордную сумму

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе этого года экспортировала в Грузию украшений из драгоценных металлов на рекордную сумму, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, в августе 2026 года Грузия импортировала из РФ ювелирных изделий и частей из драгоценных металлов или с покрытием из драгметаллов на 436,8 тысячи долларов. Такие объемы поставок стали максимальными с 2009 года (более ранние данные не публикуются).
В среднем за предыдущие месяцы поставки таких изделий из РФ в Грузию составляли 216,6 тысячи долларов.
Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (320,1 тысячи).
Россия при этом стала основным поставщиком, обогнав Турцию. Следом расположились Франция (360,7 тысячи долларов), Турция (184,7 тысячи), а также Италия, Испания, Армения и Великобритания.
 
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