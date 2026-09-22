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Объем трансфертов из России в Армению достиг 3,1 миллиарда долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Объем трансфертов из России в Армению достиг 3,1 миллиарда долларов
Объем трансфертов из России в Армению достиг 3,1 миллиарда долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Объем трансфертов из России в Армению достиг 3,1 миллиарда долларов
Россия продолжает лидировать по объему трансфертов в Армению, в январе-июле объем поступивших из РФ денежных средств достиг 3,1 миллиарда долларов, сообщает... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:30+0300
2026-09-22T15:32+0300
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ЕРЕВАН, 22 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает лидировать по объему трансфертов в Армению, в январе-июле объем поступивших из РФ денежных средств достиг 3,1 миллиарда долларов, сообщает российское торгпредство в Ереване. "Россия сохраняет первое место по объему трансфертов в Армению. За семь месяцев из России поступило 3,1 миллиарда долларов, что на 46,6% больше, чем годом ранее. Доля России в общем притоке увеличилась с 64% до 69%",- говорится в сообщении. Отмечается, что на втором месте находятся США — 468,3 миллиона долларов, на третьем — ОАЭ -117,5 миллиона долларов. Далее идут Великобритания - 116,3 миллиона долларов и Германия - 68,6 миллиона долларов. При этом крупнейшие объемы трансфертов из Армении направлялись в США и ОАЭ — в совокупности 772 миллиона долларов. На США пришлось 408,7 миллиона долларов, на ОАЭ — 363,3 миллиона долларов. По данным торгпредства, чистый приток частных трансфертов в Армению за январь–июль 2026 года составил 1,9 миллиарда долларов, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в рост обеспечило увеличение притока трансфертов при одновременном замедлении их оттока. В частности, общий приток вырос на 36% - до 4,5 миллиарда долларов, а отток увеличился лишь на 1,3% - до 2,6 миллиарда долларов. Отмечается, что чистый приток трансфертов некоммерческого характера вырос на 25,1% - до 482,1 миллиона долларов. "Для сравнения: по итогам 2025 года чистый приток частных трансфертов в Армению составил более 1,6 миллиарда долларов, увеличившись на 8,6% после снижения годом ранее. Таким образом, в 2026 году динамика трансграничных денежных потоков продолжила усиливаться, при этом Россия сохраняет доминирующую позицию среди источников притока средств в Армению", - говорится в сообщении.
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РОССИЯ, Бизнес, АРМЕНИЯ, США, ОАЭ
15:30 22.09.2026 (обновлено: 15:32 22.09.2026)
 
Объем трансфертов из России в Армению достиг 3,1 миллиарда долларов

Россия сохранила первое место по объему трансфертов в Армению за семь месяцев

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© fotolia.com / Regisser.com
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ЕРЕВАН, 22 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает лидировать по объему трансфертов в Армению, в январе-июле объем поступивших из РФ денежных средств достиг 3,1 миллиарда долларов, сообщает российское торгпредство в Ереване.
"Россия сохраняет первое место по объему трансфертов в Армению. За семь месяцев из России поступило 3,1 миллиарда долларов, что на 46,6% больше, чем годом ранее. Доля России в общем притоке увеличилась с 64% до 69%",- говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором месте находятся США — 468,3 миллиона долларов, на третьем — ОАЭ -117,5 миллиона долларов. Далее идут Великобритания - 116,3 миллиона долларов и Германия - 68,6 миллиона долларов.
При этом крупнейшие объемы трансфертов из Армении направлялись в США и ОАЭ — в совокупности 772 миллиона долларов. На США пришлось 408,7 миллиона долларов, на ОАЭ — 363,3 миллиона долларов.
По данным торгпредства, чистый приток частных трансфертов в Армению за январь–июль 2026 года составил 1,9 миллиарда долларов, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основной вклад в рост обеспечило увеличение притока трансфертов при одновременном замедлении их оттока.
В частности, общий приток вырос на 36% - до 4,5 миллиарда долларов, а отток увеличился лишь на 1,3% - до 2,6 миллиарда долларов.
Отмечается, что чистый приток трансфертов некоммерческого характера вырос на 25,1% - до 482,1 миллиона долларов.
"Для сравнения: по итогам 2025 года чистый приток частных трансфертов в Армению составил более 1,6 миллиарда долларов, увеличившись на 8,6% после снижения годом ранее. Таким образом, в 2026 году динамика трансграничных денежных потоков продолжила усиливаться, при этом Россия сохраняет доминирующую позицию среди источников притока средств в Армению", - говорится в сообщении.
 
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