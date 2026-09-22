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Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года
Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года - 22.09.2026, ПРАЙМ
Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года
Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в августе этого года растет шестой месяц подряд в годовом выражении, при этом темпы... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:04+0300
2026-09-22T13:04+0300
бизнес
болгария
литва
финляндия
ес
евростат
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в августе этого года растет шестой месяц подряд в годовом выражении, при этом темпы прироста оказались максимальными за четыре года, свидетельствуют данные Евростата. "В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 23,8% по сравнению с августом 2025 года. Этому предшествовал рост цен в годовом исчислении на 13,7% в июне и на 16,9% в июле", - говорится в публикации на сайте ведомства. Согласно статданным, рост цен наблюдается шестой месяц подряд с марта 2026 года. Тогда он составил 12,9% после сокращения в феврале на 3,4%. При этом темпы роста цен в августе этого года оказались максимальными с июля 2022, когда они составляли 30,9%. Исторический максимум по темпу прироста цен на топливо и смазочные материалы был в июне 2022 года - 39,2%. В 26 из 27 стран ЕС цены на топливо и смазочные материалы в августе были выше, чем в августе 2025 года. При этом темпы роста цен в годовом исчислении в августе 2026 года превысили показатели июля 2026 года в 26 странах ЕС, а показатели июня - в 24 странах, отметили в Евростате. При этом в 18 странах рост цен был более 20%. Самый сильный в Болгарии (+34,5%), Литве (+28,8%), Финляндии (+27,6%), Германии (+27,5%) и Франции (+27,4%). При этом Самые низкие темпы роста цен оказались в Венгрии (+1,3%), Швеции (+6,1%) и Ирландии (+11,7%). Не изменились цены лишь на Мальте.
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бизнес, болгария, литва, финляндия, ес, евростат
Бизнес, БОЛГАРИЯ, ЛИТВА, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС, Евростат
13:04 22.09.2026
 
Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года

Евростат: цены на топливо и смазочные материалы в ЕС растут шестой месяц подряд

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в августе этого года растет шестой месяц подряд в годовом выражении, при этом темпы прироста оказались максимальными за четыре года, свидетельствуют данные Евростата.
"В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 23,8% по сравнению с августом 2025 года. Этому предшествовал рост цен в годовом исчислении на 13,7% в июне и на 16,9% в июле", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Согласно статданным, рост цен наблюдается шестой месяц подряд с марта 2026 года. Тогда он составил 12,9% после сокращения в феврале на 3,4%. При этом темпы роста цен в августе этого года оказались максимальными с июля 2022, когда они составляли 30,9%.
Исторический максимум по темпу прироста цен на топливо и смазочные материалы был в июне 2022 года - 39,2%.
В 26 из 27 стран ЕС цены на топливо и смазочные материалы в августе были выше, чем в августе 2025 года. При этом темпы роста цен в годовом исчислении в августе 2026 года превысили показатели июля 2026 года в 26 странах ЕС, а показатели июня - в 24 странах, отметили в Евростате.
При этом в 18 странах рост цен был более 20%. Самый сильный в Болгарии (+34,5%), Литве (+28,8%), Финляндии (+27,6%), Германии (+27,5%) и Франции (+27,4%). При этом Самые низкие темпы роста цен оказались в Венгрии (+1,3%), Швеции (+6,1%) и Ирландии (+11,7%). Не изменились цены лишь на Мальте.
 
БизнесБОЛГАРИЯЛИТВАФИНЛЯНДИЯЕСЕвростат
 
 
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