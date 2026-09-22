https://1prime.ru/20260922/rost-873546791.html

Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года

Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года - 22.09.2026, ПРАЙМ

Рост цен на топливо в августе оказался максимальным за четыре года

Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в августе этого года растет шестой месяц подряд в годовом выражении, при этом темпы... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:04+0300

2026-09-22T13:04+0300

2026-09-22T13:04+0300

бизнес

болгария

литва

финляндия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873546791.jpg?1790071441

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в августе этого года растет шестой месяц подряд в годовом выражении, при этом темпы прироста оказались максимальными за четыре года, свидетельствуют данные Евростата. "В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 23,8% по сравнению с августом 2025 года. Этому предшествовал рост цен в годовом исчислении на 13,7% в июне и на 16,9% в июле", - говорится в публикации на сайте ведомства. Согласно статданным, рост цен наблюдается шестой месяц подряд с марта 2026 года. Тогда он составил 12,9% после сокращения в феврале на 3,4%. При этом темпы роста цен в августе этого года оказались максимальными с июля 2022, когда они составляли 30,9%. Исторический максимум по темпу прироста цен на топливо и смазочные материалы был в июне 2022 года - 39,2%. В 26 из 27 стран ЕС цены на топливо и смазочные материалы в августе были выше, чем в августе 2025 года. При этом темпы роста цен в годовом исчислении в августе 2026 года превысили показатели июля 2026 года в 26 странах ЕС, а показатели июня - в 24 странах, отметили в Евростате. При этом в 18 странах рост цен был более 20%. Самый сильный в Болгарии (+34,5%), Литве (+28,8%), Финляндии (+27,6%), Германии (+27,5%) и Франции (+27,4%). При этом Самые низкие темпы роста цен оказались в Венгрии (+1,3%), Швеции (+6,1%) и Ирландии (+11,7%). Не изменились цены лишь на Мальте.

болгария

литва

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, болгария, литва, финляндия, ес, евростат