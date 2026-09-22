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РСТ заявил об отсутствии угрозы турпотоку в Таиланд из-за COVID-19 - 22.09.2026, ПРАЙМ
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РСТ заявил об отсутствии угрозы турпотоку в Таиланд из-за COVID-19
РСТ заявил об отсутствии угрозы турпотоку в Таиланд из-за COVID-19 - 22.09.2026, ПРАЙМ
РСТ заявил об отсутствии угрозы турпотоку в Таиланд из-за COVID-19
Никаких ограничений на въезд в Таиланд, ПЦР-тестов или карантинов в стране нет, ситуация с коронавирусом не повлияет на турпоток из России, сообщили в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:06+0300
2026-09-22T17:22+0300
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tez tour
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Никаких ограничений на въезд в Таиланд, ПЦР-тестов или карантинов в стране нет, ситуация с коронавирусом не повлияет на турпоток из России, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее телеграм-канал SHOT написал, что туристам стали сообщать о возможных проблемах с оплаченными турами на октябрь-декабрь из-за коронавируса в Таиланде. "В компании Tez Tour назвали сообщения об угрозе турпотоку информационным шумом - никаких ограничений на въезд, ПЦР-тестов или карантинов в стране нет. Нет опасений насчет высокого сезона - турпоток из России будет сопоставим с прошлогодним", - говорится в сообщении РСТ. Генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков заявил, что Россия уверенно занимает четвертое место по въездному турпотоку в королевство. Он также отметил, что ни на Пхукете, ни в Паттайе признаков вспышки не ощущается — отели, рестораны и экскурсии работают в обычном режиме. Департамент контроля заболеваний Минздрава Таиланда 18 сентября выпустил бюллетень, содержащий статистику и анализ распространения в стране ряда инфекционных заболеваний, в том числе ковида, в текущем году. Как следует из статистики, с которой ознакомилось РИА Новости, заболеваемость ковидом в Таиланде в этом году намного ниже, чем в прошлые годы.
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192
40
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туризм, бизнес, россия, таиланд, пхукет, паттайя, российский союз туриндустрии, tez tour, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, ПХУКЕТ, Паттайя, Российский союз туриндустрии, Tez Tour, РСТ
17:06 22.09.2026 (обновлено: 17:22 22.09.2026)
 
РСТ заявил об отсутствии угрозы турпотоку в Таиланд из-за COVID-19

РСТ: никаких ограничений на въезд в Таиланд или карантинов из-за COVID-19 в стране нет

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Никаких ограничений на въезд в Таиланд, ПЦР-тестов или карантинов в стране нет, ситуация с коронавирусом не повлияет на турпоток из России, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее телеграм-канал SHOT написал, что туристам стали сообщать о возможных проблемах с оплаченными турами на октябрь-декабрь из-за коронавируса в Таиланде.
"В компании Tez Tour назвали сообщения об угрозе турпотоку информационным шумом - никаких ограничений на въезд, ПЦР-тестов или карантинов в стране нет. Нет опасений насчет высокого сезона - турпоток из России будет сопоставим с прошлогодним", - говорится в сообщении РСТ.
Генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков заявил, что Россия уверенно занимает четвертое место по въездному турпотоку в королевство.
Он также отметил, что ни на Пхукете, ни в Паттайе признаков вспышки не ощущается — отели, рестораны и экскурсии работают в обычном режиме.
Департамент контроля заболеваний Минздрава Таиланда 18 сентября выпустил бюллетень, содержащий статистику и анализ распространения в стране ряда инфекционных заболеваний, в том числе ковида, в текущем году.
Как следует из статистики, с которой ознакомилось РИА Новости, заболеваемость ковидом в Таиланде в этом году намного ниже, чем в прошлые годы.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДПХУКЕТПаттайяРоссийский союз туриндустрииTez TourРСТ
 
 
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