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Три посылки с ртутью обнаружили в почтовой службе DHL в Германии, пишут СМИ - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Три посылки с ртутью обнаружили в почтовой службе DHL в Германии, пишут СМИ
Три посылки с ртутью обнаружили в почтовой службе DHL в Германии, пишут СМИ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Три посылки с ртутью обнаружили в почтовой службе DHL в Германии, пишут СМИ
По меньшей мере три посылки со следами ртути были обнаружены в логистическом центре почтовой службы DHL в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:36+0300
2026-09-22T22:36+0300
происшествия
общество
германия
dhl
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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. По меньшей мере три посылки со следами ртути были обнаружены в логистическом центре почтовой службы DHL в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. "Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте", - говорится в материале. По словам представителя полиции Нойбранденбурга, в 18.00 (19.00 мск) немецкие экстренные службы прибыли на место происшествия в городе Лайцен и оцепили территорию. Все люди были эвакуированы с территории логистического центра. На данный момент немецкие правоохранители продолжают обследование логистического центра. Согласно сообщению издания, первоначальные данные свидетельствуют о том, что в посылках была обнаружена высокотоксичная ртуть. Издание отметило, что пострадал как минимум один сотрудник, который пожаловался на плохое самочувствие. На данный момент немецкие правоохранители изучают возможную связь происшествия в Лайцене и инцидента в Нойштадт-Глеве, расположенном примерно в 70 километрах от логистического центра DHL. По данным Bild, на прошлой неделе две женщины в Нойштадт-Глеве были госпитализированы с тошнотой и головными болями после того, как вскрыли полученный пакет с цветами. После того, как женщины вскрыли пакет, из него вытекла серебристая жидкость. Впоследствии полиция подтвердила, что в пакете была ртуть.
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общество , германия, dhl
Происшествия, Общество , ГЕРМАНИЯ, DHL
22:36 22.09.2026
 
Три посылки с ртутью обнаружили в почтовой службе DHL в Германии, пишут СМИ

Bild: как минимум три посылки с ртутью обнаружили в почтовой службе DHL на севере Германии

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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. По меньшей мере три посылки со следами ртути были обнаружены в логистическом центре почтовой службы DHL в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
"Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте", - говорится в материале.
По словам представителя полиции Нойбранденбурга, в 18.00 (19.00 мск) немецкие экстренные службы прибыли на место происшествия в городе Лайцен и оцепили территорию. Все люди были эвакуированы с территории логистического центра. На данный момент немецкие правоохранители продолжают обследование логистического центра. Согласно сообщению издания, первоначальные данные свидетельствуют о том, что в посылках была обнаружена высокотоксичная ртуть. Издание отметило, что пострадал как минимум один сотрудник, который пожаловался на плохое самочувствие.
На данный момент немецкие правоохранители изучают возможную связь происшествия в Лайцене и инцидента в Нойштадт-Глеве, расположенном примерно в 70 километрах от логистического центра DHL. По данным Bild, на прошлой неделе две женщины в Нойштадт-Глеве были госпитализированы с тошнотой и головными болями после того, как вскрыли полученный пакет с цветами. После того, как женщины вскрыли пакет, из него вытекла серебристая жидкость. Впоследствии полиция подтвердила, что в пакете была ртуть.
 
ПроисшествияОбществоГЕРМАНИЯDHL
 
 
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