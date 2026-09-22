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Трамп готов встретиться на полях Генассамблеи ООН с президентом Ирана - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп готов встретиться на полях Генассамблеи ООН с президентом Ирана
Трамп готов встретиться на полях Генассамблеи ООН с президентом Ирана - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп готов встретиться на полях Генассамблеи ООН с президентом Ирана
Президент США Дональд Трамп готов встретиться на полях Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, но таких контактов пока не... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:33+0300
2026-09-22T14:43+0300
мировая экономика
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов встретиться на полях Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, но таких контактов пока не запланировано, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио."Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное", - сказал он в эфире телеканала NBC.Он добавил, что позитивным в этом случае будет в итоге достижение конечной цели США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием.Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило во вторник, что Пезешкиан не встретится с Трампом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Общие прения 81-й сессии Генассамблеи пройдут с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. В Нью-Йорк съезжаются около 130 глав государств и правительств. В первый день с трибуны Генассамблеи выступит президент США Дональд Трамп, позднее в течение недели ожидаются выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы МИД России Сергея Лаврова, а также Владимира Зеленского.
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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп, масуд пезешкиан, марко рубио, оон, nbc
Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Марко Рубио, ООН, NBC
14:33 22.09.2026 (обновлено: 14:43 22.09.2026)
 
Трамп готов встретиться на полях Генассамблеи ООН с президентом Ирана

Рубио: Трамп готов встретиться с Пезешкианом, но контактов пока не запланировано

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов встретиться на полях Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, но таких контактов пока не запланировано, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное", - сказал он в эфире телеканала NBC.
Он добавил, что позитивным в этом случае будет в итоге достижение конечной цели США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием.
Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило во вторник, что Пезешкиан не встретится с Трампом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Общие прения 81-й сессии Генассамблеи пройдут с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. В Нью-Йорк съезжаются около 130 глав государств и правительств. В первый день с трибуны Генассамблеи выступит президент США Дональд Трамп, позднее в течение недели ожидаются выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы МИД России Сергея Лаврова, а также Владимира Зеленского.
 
Мировая экономикаСШАИРАНДональд ТрампМасуд ПезешкианМарко РубиоООНNBC
 
 
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