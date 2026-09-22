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США надеются положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
США надеются положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио - 22.09.2026, ПРАЙМ
США надеются положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
Соединенные Штаты надеются положить конец конфликту на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:01+0300
2026-09-22T15:01+0300
2026-09-22T15:01+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты надеются положить конец конфликту на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы по-прежнему надеемся, что с этим можно что-то сделать", - сказал он в эфире Fox News, говоря об украинском урегулировании.
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мировая экономика, общество , украина, марко рубио, fox news
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Марко Рубио, Fox News
США надеются положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
Марко Рубио: США надеются положить конец конфликту на Украине