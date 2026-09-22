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Рубио оценил соглашение с Данией по Гренландии
Рубио оценил соглашение с Данией по Гренландии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Рубио оценил соглашение с Данией по Гренландии
Соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там "столько военных баз, сколько необходимо", заявил американский госсекретарь Марко... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:06+0300
2026-09-22T15:06+0300
2026-09-22T15:06+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там "столько военных баз, сколько необходимо", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее канцелярия датского премьера сообщила, что Дания, США и Гренландия подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике 22 сентября. "Это навсегда. У этой сделки нет срока действия. Она позволяет нам строить столько военных баз, сколько необходимо для противоракетной обороны и тому подобное", - сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, ДАНИЯ, Гренландия, Марко Рубио, Fox News
Рубио оценил соглашение с Данией по Гренландии
Рубио: соглашение США с Данией по Гренландии позволяет построить там столько военных баз