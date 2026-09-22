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"Относительная устойчивость": аналитики дали прогноз по курсу рубля - 22.09.2026, ПРАЙМ
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"Относительная устойчивость": аналитики дали прогноз по курсу рубля
"Относительная устойчивость": аналитики дали прогноз по курсу рубля - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Относительная устойчивость": аналитики дали прогноз по курсу рубля
Рубль во вторник снизился к юаню, однако потенциал снижения был ограничен геополитическим позитивом, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:35+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к юаню, однако потенциал снижения был ограничен геополитическим позитивом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек - до 12,6 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дорожал на 0,1% - до 100,44 доллара за баррель. Курс юаня вырос на 0,84%. Во вторник он двигался в диапазоне 12,41 – 12,61 рубля. "Рубль сохраняет относительную устойчивость, однако уже на этой неделе на курс может начать влиять приближение налогового периода... На рублевые активы могут повлиять новые сигналы по урегулированию украинского конфликта, детали реализации очередных санкций США, динамика нефтяных цен и монетарные сигналы ЦБ", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". С одной стороны, в текущем курсе уже отражается июльский рост нефтяных котировок, а с другой давление на рубль усиливается из-за увеличения импортных потоков перед высоким сезоном продаж, также отметил эксперт. "Еще большее ослабление рубля могли ограничивать позитивные геополитические новости (сообщения о возможной встрече представителей РФ и США на Генассамблее ООН), а также приближающийся к пику налоговый период", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В среду поддержка со стороны повышенных объемов продаж иностранной валюты сохранится, и дальнейший уход курса значимо выше 12,60 рубля за юань может быть затруднительным, считает Григорьев. "Вблизи пиков фискальных выплат доллар может направиться к 83 рублям, евро — ниже 96 рублей, юань — к 12,3 рубля", - заключает Смирнов.
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рынок, финансы, рубль, валюта, доллар сша, евро, юань
Экономика, Рынок, Финансы, рубль, валюта, Доллар США, евро, юань
19:35 22.09.2026
 
"Относительная устойчивость": аналитики дали прогноз по курсу рубля

Смирнов: доллар может направиться к 83 рублям, евро — ниже 96 рублей, юань — к 12,3 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к юаню, однако потенциал снижения был ограничен геополитическим позитивом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек - до 12,6 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дорожал на 0,1% - до 100,44 доллара за баррель.
Курс юаня вырос на 0,84%. Во вторник он двигался в диапазоне 12,41 – 12,61 рубля.
"Рубль сохраняет относительную устойчивость, однако уже на этой неделе на курс может начать влиять приближение налогового периода... На рублевые активы могут повлиять новые сигналы по урегулированию украинского конфликта, детали реализации очередных санкций США, динамика нефтяных цен и монетарные сигналы ЦБ", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
С одной стороны, в текущем курсе уже отражается июльский рост нефтяных котировок, а с другой давление на рубль усиливается из-за увеличения импортных потоков перед высоким сезоном продаж, также отметил эксперт.
"Еще большее ослабление рубля могли ограничивать позитивные геополитические новости (сообщения о возможной встрече представителей РФ и США на Генассамблее ООН), а также приближающийся к пику налоговый период", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

В среду поддержка со стороны повышенных объемов продаж иностранной валюты сохранится, и дальнейший уход курса значимо выше 12,60 рубля за юань может быть затруднительным, считает Григорьев.
"Вблизи пиков фискальных выплат доллар может направиться к 83 рублям, евро — ниже 96 рублей, юань — к 12,3 рубля", - заключает Смирнов.
 
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