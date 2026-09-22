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Румыния планирует построить дороги к границам Молдавии и Украины

Румыния планирует построить дороги к границам Молдавии и Украины - 22.09.2026, ПРАЙМ

Румыния планирует построить дороги к границам Молдавии и Украины

Входящая в НАТО Румыния планирует в течение пяти лет завершить строительство автомагистралей и железных дорог к границам Молдавии и Украины, объясняя это... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T23:20+0300

2026-09-22T23:20+0300

2026-09-22T23:20+0300

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КИШИНЕВ, 22 сен – ПРАЙМ. Входящая в НАТО Румыния планирует в течение пяти лет завершить строительство автомагистралей и железных дорог к границам Молдавии и Украины, объясняя это переориентацией грузопотоков, заявила министр иностранных дел республики Оана Цою. В Москве неоднократно предупреждали, что европейские члены НАТО, развивая инфраструктуру на восточном направлении, совершенствуют логистические возможности по переброске войск. "В следующие пять лет, если посмотреть на наш инвестиционный план, это более 50 миллиардов евро. Мы достроим автомагистрали и железные дороги для стыковочных пунктов с Молдавией и Украиной", - сказала Цою во вторник в ходе дискуссии аналитического центра Atlantic Council на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция которой велась на видеохостинге YouTube. Власти Румынии, ускоряя создание транспортных артерий в восточном направлении, оправдывают такие действия изменением логистических цепочек и переориентацией грузопотоков в Черноморском регионе. Глава румынского внешнеполитического ведомства уточнила, что Бухарест уже выделил более 2 миллиардов евро непосредственно на объекты двойного назначения. В этот перечень входит скоростная автомагистраль в направлении молдавской границы, а также модернизация мощностей черноморского порта Констанца. По утверждению министра, развитие транспортных коридоров позволит республике сместиться с географической периферии ближе к центру единого экономического пространства Евросоюза по мере его расширения на восток. Констанца остается ключевым перевалочным узлом для украинской сельскохозяйственной продукции после прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Через румынский порт переваливается более 60 миллионов тонн зерновых грузов. Власти РФ ранее заявляли, что Украина использовала черноморскую инициативу для прикрытия переброски военных грузов.

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бизнес, мировая экономика, румыния, молдавия, украина, нато, оон, youtube