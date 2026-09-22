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"Русал" планирует продать активы на Ямайке и в Гайане, пишет Bloomberg

"Русал" планирует продать активы на Ямайке и в Гайане, пишет Bloomberg - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Русал" планирует продать активы на Ямайке и в Гайане, пишет Bloomberg

"Русал" планирует продать свои активы на Ямайке и в Гайане, чтобы сосредоточиться на других регионах, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:27+0300

2026-09-22T18:27+0300

2026-09-22T18:37+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует продать свои активы на Ямайке и в Гайане, чтобы сосредоточиться на других регионах, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Агентство указывает, что в Гайане "Русал" владеет долей в компании Bauxite Company of Guyana, мощность которой составляет более 2 миллионов тонн в год, а на Ямайке - глиноземным комплексом Windalco, который имеет годовую установленную мощность 502 тысячи тонн. По данным агентства, за последнее время ключевым поставщиком глинозема для компании стала Гвинея. "По словам источников, знакомых с ситуацией, компания приступила к поиску потенциальных покупателей для своего глиноземного комплекса Windalco на Ямайке и бокситовых предприятий в Гайане", - пишет Блумберг. Отмечается, что данные планы находятся на ранней стадии, и пока неясно, состоится ли продажа. "Русал" отказался дать агентству комментарии о своих планах относительно возможной продажи активов.

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бизнес, гайана, гвинея, русал