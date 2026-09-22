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Российский рынок акций вырос на 1,5% на внешнем позитиве - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций вырос на 1,5% на внешнем позитиве
Российский рынок акций вырос на 1,5% на внешнем позитиве - 22.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,5% на внешнем позитиве
Российский рынок акций, ближе к середине торгов перешедший к резкому росту, сохраняет набранный темп, прибавляя 1,5% по основному индексу на целом ряде... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:41+0300
2026-09-22T15:43+0300
рынок
торги
иран
персидский залив
владимир чернов
мосбиржа
пик
финам
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций, ближе к середине торгов перешедший к резкому росту, сохраняет набранный темп, прибавляя 1,5% по основному индексу на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.11 мск подскакивает на 1,45% относительно предыдущего закрытия, до 2 290,77 пункта. Рынок уверенно восстанавливается после коррекции. Утром поддержку акциям оказывал отскок нефтяных котировок, а также позитивная динамика на внешних фондовых площадках, считает Владимир Чернов из Freedom Global. "Дополнительный позитивный фон формирует насыщенная дипломатическая повестка вокруг Ирана и стран Персидского залива: любые сигналы о снижении напряженности могут поддержать общий аппетит к риску. Пока рынок фактически закладывает в котировки вероятность появления новых сигналов в пользу переговорного процесса", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "С другой стороны, рынок получает поддержку от позитивной риторики властей в отношении перспектив бюджетного дефицита на 2027 год, который оценивается на уровне 3% от ВВП. В принципе это оставляет пространство для постепенного снижения ключевой ставки в следующем году при прочих равных", - добавляет Александр Дудников из компании "Цифра брокер". В лидерах роста котировок — акции "Самолета" (+3,68%), "Северстали" (+3,56%), "Русгидро" (+3,5%), "Озона" (+3,49%), "Камаза" (+3,28%). В лидерах снижения стоимости — "Селигдар" (−0,32%), также 0,2% капитализации теряет девелопер ПИК. "Циан" и ПИК выглядят слабее рынка на осторожном отношении инвесторов к девелоперскому сектору. Сегодня также появились данные о снижении совокупной выручки застройщиков от продажи жилья в крупнейших российских городах более чем на 7% за январь–август, что дополнительно напоминает о сохраняющейся слабости спроса в отрасли", - рассказал Чернов. Потенциал для восстановления индекса Мосбиржи (в основном снижавшегося в последние месяцы) сохраняется, но пока индекс балансирует немногим выше 2252 пунктов, заключает Дудников.
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рынок, торги, иран, персидский залив, владимир чернов, мосбиржа, пик, финам
Рынок, Торги, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Владимир Чернов, Мосбиржа, ПИК, Финам
15:41 22.09.2026 (обновлено: 15:43 22.09.2026)
 
Российский рынок акций вырос на 1,5% на внешнем позитиве

Индекс Мосбиржи подскакивал на 1,45% относительно предыдущего закрытия, до 2290,77 пункта

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций, ближе к середине торгов перешедший к резкому росту, сохраняет набранный темп, прибавляя 1,5% по основному индексу на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 15.11 мск подскакивает на 1,45% относительно предыдущего закрытия, до 2 290,77 пункта.
Рынок уверенно восстанавливается после коррекции. Утром поддержку акциям оказывал отскок нефтяных котировок, а также позитивная динамика на внешних фондовых площадках, считает Владимир Чернов из Freedom Global.
"Дополнительный позитивный фон формирует насыщенная дипломатическая повестка вокруг Ирана и стран Персидского залива: любые сигналы о снижении напряженности могут поддержать общий аппетит к риску. Пока рынок фактически закладывает в котировки вероятность появления новых сигналов в пользу переговорного процесса", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"С другой стороны, рынок получает поддержку от позитивной риторики властей в отношении перспектив бюджетного дефицита на 2027 год, который оценивается на уровне 3% от ВВП. В принципе это оставляет пространство для постепенного снижения ключевой ставки в следующем году при прочих равных", - добавляет Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
В лидерах роста котировок — акции "Самолета" (+3,68%), "Северстали" (+3,56%), "Русгидро" (+3,5%), "Озона" (+3,49%), "Камаза" (+3,28%).
В лидерах снижения стоимости — "Селигдар" (−0,32%), также 0,2% капитализации теряет девелопер ПИК.
"Циан" и ПИК выглядят слабее рынка на осторожном отношении инвесторов к девелоперскому сектору. Сегодня также появились данные о снижении совокупной выручки застройщиков от продажи жилья в крупнейших российских городах более чем на 7% за январь–август, что дополнительно напоминает о сохраняющейся слабости спроса в отрасли", - рассказал Чернов.
Потенциал для восстановления индекса Мосбиржи (в основном снижавшегося в последние месяцы) сохраняется, но пока индекс балансирует немногим выше 2252 пунктов, заключает Дудников.
 
РынокТоргиИРАНПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВВладимир ЧерновМосбиржаПИКФинам
 
 
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