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Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 1,86%
Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 1,86% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 1,86%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подскочил на 1,86%, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:15+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подскочил на 1,86%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2300,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 1,07%, до 841,53 пункта.
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Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 1,86%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2300,09 пункта
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подскочил на 1,86%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2300,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 1,07%, до 841,53 пункта.