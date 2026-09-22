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Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 1,86%

Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 1,86% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 1,86%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подскочил на 1,86%, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:15+0300

2026-09-22T19:15+0300

2026-09-22T19:15+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подскочил на 1,86%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2300,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 1,07%, до 841,53 пункта.

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акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс