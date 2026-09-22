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"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи

"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи

Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов вторника благодаря позитиву в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:32+0300

2026-09-22T19:32+0300

2026-09-22T19:32+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов вторника благодаря позитиву в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2300,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 1,07%, до 841,53 пункта. Основной индекс смог завершить торги выше отметки в 2300 пунктов, которую он сегодня преодолел впервые с 16 сентября. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,25% - до 100,58 доллара за баррель. "В качестве основной причины выступили позитивные геополитические новости: в первую очередь, сообщения о возможной встрече между главой МИД РФ и Генеральным секретарем США. В этих условиях вышедшие данные от ЦБ РФ, показавшие рост годовых инфляционных ожиданий населения в сентябре и увеличение темпа роста кредитных портфелей физлиц и юрлиц в августе, пока не оказали значимого влияния на динамику бумаг", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи сегодня подтянулся к 2300 пунктов. Рынок фронтально пошел вверх, несмотря на продолжающееся снижение цен на нефть и негативные статмаркеры. Позитивные геополитические ожидания перевесили этот негатив. В ближайшие дни ожидается ряд важных встреч на высшем уровне, способных повлиять на возобновление дипломатического процесса по Украине", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Сообщения о возможной встрече президентов США и Ирана в моменте оказывали давление на котировки черного золота, также отметил эксперт. Лидеры роста и падения В лидерах роста — акции "Самолета" (+4,58%), "Северстали" (+4,33%), "Фосагро" (+4,24%), "Озона" (+4,04%), ММК (+3,92%). "Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции ГК "Самолет" по причине коррекции после падения накануне, так и, возможно, на ожиданиях успешного погашения эмитентом выпуска облигаций в начале следующей недели на 2,5 миллиарда рублей. Лидерами понижения стали акции "Селигдара", скорее всего, в связи со снижением цен на золото", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения — акции "Селигдара" (−0,89%), ПИК (−0,20%), ЛСР (−0,20%), ЮГК (−0,12%), "Полюса" (−0,11%). Прогнозы "Участники торгов сохранят повышенную чувствительность к новостному фону. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября – 2270-2370 пунктов", - заключает Смирнов. "В среду, в случае дальнейшего геополитического позитива, индекс Мосбиржи может попробовать продолжить рост в сторону отметок в 2330 пунктов", - делится Григорьев.

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рынок, торги, сша, иран, мосбиржа, ртс, акции