Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260922/rynok-873567120.html
"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи
"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи
Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов вторника благодаря позитиву в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:32+0300
2026-09-22T19:32+0300
экономика
рынок
торги
сша
иран
мосбиржа
ртс
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов вторника благодаря позитиву в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2300,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 1,07%, до 841,53 пункта. Основной индекс смог завершить торги выше отметки в 2300 пунктов, которую он сегодня преодолел впервые с 16 сентября. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,25% - до 100,58 доллара за баррель. "В качестве основной причины выступили позитивные геополитические новости: в первую очередь, сообщения о возможной встрече между главой МИД РФ и Генеральным секретарем США. В этих условиях вышедшие данные от ЦБ РФ, показавшие рост годовых инфляционных ожиданий населения в сентябре и увеличение темпа роста кредитных портфелей физлиц и юрлиц в августе, пока не оказали значимого влияния на динамику бумаг", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи сегодня подтянулся к 2300 пунктов. Рынок фронтально пошел вверх, несмотря на продолжающееся снижение цен на нефть и негативные статмаркеры. Позитивные геополитические ожидания перевесили этот негатив. В ближайшие дни ожидается ряд важных встреч на высшем уровне, способных повлиять на возобновление дипломатического процесса по Украине", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Сообщения о возможной встрече президентов США и Ирана в моменте оказывали давление на котировки черного золота, также отметил эксперт. Лидеры роста и падения В лидерах роста — акции "Самолета" (+4,58%), "Северстали" (+4,33%), "Фосагро" (+4,24%), "Озона" (+4,04%), ММК (+3,92%). "Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции ГК "Самолет" по причине коррекции после падения накануне, так и, возможно, на ожиданиях успешного погашения эмитентом выпуска облигаций в начале следующей недели на 2,5 миллиарда рублей. Лидерами понижения стали акции "Селигдара", скорее всего, в связи со снижением цен на золото", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения — акции "Селигдара" (−0,89%), ПИК (−0,20%), ЛСР (−0,20%), ЮГК (−0,12%), "Полюса" (−0,11%). Прогнозы "Участники торгов сохранят повышенную чувствительность к новостному фону. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября – 2270-2370 пунктов", - заключает Смирнов. "В среду, в случае дальнейшего геополитического позитива, индекс Мосбиржи может попробовать продолжить рост в сторону отметок в 2330 пунктов", - делится Григорьев.
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, иран, мосбиржа, ртс, акции
Экономика, Рынок, Торги, США, ИРАН, Мосбиржа, РТС, Акции
19:32 22.09.2026
 
"Рынок пошел вверх": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи

Смирнов: индекс Мосбиржи на 23 сентября будет в диапазоне 2270-2370 пунктов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов вторника благодаря позитиву в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2300,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 1,07%, до 841,53 пункта. Основной индекс смог завершить торги выше отметки в 2300 пунктов, которую он сегодня преодолел впервые с 16 сентября.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,25% - до 100,58 доллара за баррель.
"В качестве основной причины выступили позитивные геополитические новости: в первую очередь, сообщения о возможной встрече между главой МИД РФ и Генеральным секретарем США. В этих условиях вышедшие данные от ЦБ РФ, показавшие рост годовых инфляционных ожиданий населения в сентябре и увеличение темпа роста кредитных портфелей физлиц и юрлиц в августе, пока не оказали значимого влияния на динамику бумаг", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Индекс Мосбиржи сегодня подтянулся к 2300 пунктов. Рынок фронтально пошел вверх, несмотря на продолжающееся снижение цен на нефть и негативные статмаркеры. Позитивные геополитические ожидания перевесили этот негатив. В ближайшие дни ожидается ряд важных встреч на высшем уровне, способных повлиять на возобновление дипломатического процесса по Украине", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Сообщения о возможной встрече президентов США и Ирана в моменте оказывали давление на котировки черного золота, также отметил эксперт.

Лидеры роста и падения

В лидерах роста — акции "Самолета" (+4,58%), "Северстали" (+4,33%), "Фосагро" (+4,24%), "Озона" (+4,04%), ММК (+3,92%).
"Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции ГК "Самолет" по причине коррекции после падения накануне, так и, возможно, на ожиданиях успешного погашения эмитентом выпуска облигаций в начале следующей недели на 2,5 миллиарда рублей. Лидерами понижения стали акции "Селигдара", скорее всего, в связи со снижением цен на золото", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global.
В лидерах снижения — акции "Селигдара" (−0,89%), ПИК (−0,20%), ЛСР (−0,20%), ЮГК (−0,12%), "Полюса" (−0,11%).

Прогнозы

"Участники торгов сохранят повышенную чувствительность к новостному фону. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября – 2270-2370 пунктов", - заключает Смирнов.
"В среду, в случае дальнейшего геополитического позитива, индекс Мосбиржи может попробовать продолжить рост в сторону отметок в 2330 пунктов", - делится Григорьев.
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАИРАНМосбиржаРТСАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала