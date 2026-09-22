https://1prime.ru/20260922/rzhd-873532811.html

РЖД рассказали, кто может стать машинистом поезда или электрички

РЖД рассказали, кто может стать машинистом поезда или электрички - 22.09.2026, ПРАЙМ

РЖД рассказали, кто может стать машинистом поезда или электрички

Россияне старше 18 лет с отличным здоровьем, получив специальное образование и наработав несколько лет практики, могут стать машинистами поезда или электрички,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T00:36+0300

2026-09-22T00:36+0300

2026-09-22T00:36+0300

бизнес

общество

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873532811.jpg?1790026602

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россияне старше 18 лет с отличным здоровьем, получив специальное образование и наработав несколько лет практики, могут стать машинистами поезда или электрички, сообщили РИА Новости в РЖД. "Весь железнодорожный транспорт относится к категории повышенной опасности, поэтому требования к кандидатам на должность машиниста самые строгие. Прежде всего, у кандидата должно быть образование по специальности "машинист электропоезда", "машинист электровоза" или "машинист тепловоза". Другие обязательные требования: машинист должен быть старше 18 лет… отличное здоровье", - рассказали в РЖД. Образование можно получить в транспортном вузе, колледже или в учебных центрах РЖД, которые есть на каждой железной дороге. Кандидаты с высшим или средним профессиональным образованием по специальностям "локомотивы", "электрический транспорт", "техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог" могут допускаться к сдаче испытаний на профессию помощника машиниста без допобучения. "Но одного диплома недостаточно. Как правило, путь в профессию начинается с должности помощника машиниста. Чтобы стать помощником, кандидату также необходимо пройти профессиональное обучение по соответствующей программе – "помощник машиниста электровоза", "помощник машиниста тепловоза" или "помощник машиниста электропоезда", - отметили в РЖД. Такие программы реализуются в учебных центрах РЖД, транспортных колледжах и вузах. После обучения кандидат сдает экзамены, проходит медицинскую комиссию и психофизиологическое обследование, а затем допускается к работе. Кандидат на позиции помощника машиниста набирается практического опыта, изучает устройство локомотива, правила движения и особенности работы на конкретном участке. "После этого он проходит специальное обучение на право управления локомотивом, сдает экзамены и стажируется на должность машиниста. И только после успешного завершения всех этапов его допускают к самостоятельному управлению поездом", - пояснили в РЖД. Например, для работы на "Сапсане" кандидат должен отработать минимум год помощником машиниста на таких поездах, затем пройти обучение в учебном центре дирекции скоростного сообщения РЖД, сдать тесты, пройти стажировку – и только после этого он получает право управлять высокоскоростным поездом. "На этом путь машиниста не заканчивается. Каждые полгода локомотивные бригады проходят специальное обучение: повторяют теорию и практику, освежают знания, оттачивают мастерство, знакомятся с новыми требованиями. Это единое требование для всех машинистов – и электровозов, и тепловозов, и моторвагонного подвижного состава, включая "Сапсаны" и "Ласточки", - продолжили в РЖД. В части здоровья РЖД отмечают, что каждый кандидат проходит обязательную медкомиссию, получает заключение врачей и сдает психофизиологические тесты. Отдельное внимание уделяется зрению. Кроме того, помимо регулярной медкомиссии работники локомотивных бригад – машинисты и их помощники - каждый раз, заступая на смену, проходят обязательный предрейсовый медосмотр. "Существует несколько классов машиниста. Первый, самый высший, дает право управлять локомотивом или электропоездом в одно лицо. В среднем от работы помощником до получения машиниста первого класса уходит порядка пяти лет", - рассказали в компании. Верхний возрастной предел для работы машинистом, добавили в РЖД, трудовым законодательством и внутренними регламентами не ограничен. Ключевыми критериями отбора являются успешное прохождение медосмотра, профессиональная подготовка и соответствие квалификационным требованиям. Машинистами в России могут работать и мужчины, и женщины.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , ржд