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РЖД запускают ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова - 22.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД запускают ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова
РЖД запускают ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова - 22.09.2026, ПРАЙМ
РЖД запускают ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова
РЖД запускают 26 сентября новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова, оформленный в стилистике XIX-XX веков, сообщила компания. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:28+0300
2026-09-22T19:29+0300
бизнес
россия
калининград
тамбовская область
нижегородская область
ржд
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. РЖД запускают 26 сентября новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова, оформленный в стилистике XIX-XX веков, сообщила компания. "Продолжаем развивать железнодорожный туризм в регионах. 26 сентября в Тамбовской области начнет курсировать новый ретропоезд "Купеческий экспресс". Состав оформлен в стилистике XIX-XX веков", - говорится в сообщении. Отмечается, что ретропоезд будет отправляться из Тамбова по выходным дням. По субботам - в Мичуринск-Уральский с программой "Мичуринск сквозь века", где туристы посетят краеведческий музей и усадьбу купца Стрельникова. А также по воскресеньям - в Платоновку, откуда туристы поедут в Рассказово на программу "Асеевы - история династии" и посетят музейный комплекс "Усадьба Асеевых". Кроме того, планируются выездные уроки истории и краеведения для школьников. Компания также подчеркнула, что маршрутная сеть пригородных турпоездов на сети РЖД постоянно развивается. Если в прошлом году их было 39, то сегодня - уже 42. "Экскурсионные пригородные поезда позволяют отправиться в путешествие на несколько часов и увидеть историю и природу родного края, не покидая регион. Они курсируют от Калининграда до Сахалина", - добавили в РЖД. Среди таких поездов, например, "Путешествие во времени" в Калининградской области (Калининград - Багратионовск) или ретропоезд "В Арзамас" в Нижегородской области (Нижний Новгород - Арзамас). Всего в январе-августе пригородными турпоездами перевезено порядка 480 тысяч туристов, отметила компания.
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бизнес, россия, калининград, тамбовская область, нижегородская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Тамбовская область, Нижегородская область, РЖД
19:28 22.09.2026 (обновлено: 19:29 22.09.2026)
 
РЖД запускают ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова

РЖД запускают ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова в стилистике XIX-XX веков

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. РЖД запускают 26 сентября новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова, оформленный в стилистике XIX-XX веков, сообщила компания.
"Продолжаем развивать железнодорожный туризм в регионах. 26 сентября в Тамбовской области начнет курсировать новый ретропоезд "Купеческий экспресс". Состав оформлен в стилистике XIX-XX веков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ретропоезд будет отправляться из Тамбова по выходным дням. По субботам - в Мичуринск-Уральский с программой "Мичуринск сквозь века", где туристы посетят краеведческий музей и усадьбу купца Стрельникова. А также по воскресеньям - в Платоновку, откуда туристы поедут в Рассказово на программу "Асеевы - история династии" и посетят музейный комплекс "Усадьба Асеевых".
Кроме того, планируются выездные уроки истории и краеведения для школьников.
Компания также подчеркнула, что маршрутная сеть пригородных турпоездов на сети РЖД постоянно развивается. Если в прошлом году их было 39, то сегодня - уже 42.
"Экскурсионные пригородные поезда позволяют отправиться в путешествие на несколько часов и увидеть историю и природу родного края, не покидая регион. Они курсируют от Калининграда до Сахалина", - добавили в РЖД.
Среди таких поездов, например, "Путешествие во времени" в Калининградской области (Калининград - Багратионовск) или ретропоезд "В Арзамас" в Нижегородской области (Нижний Новгород - Арзамас).
Всего в январе-августе пригородными турпоездами перевезено порядка 480 тысяч туристов, отметила компания.
 
БизнесРОССИЯКАЛИНИНГРАДТамбовская областьНижегородская областьРЖД
 
 
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