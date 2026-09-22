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Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск"
Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск"
Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск", говорится в сообщении авиагавани. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:53+0300
2026-09-22T10:53+0300
2026-09-22T10:53+0300
бизнес
пао "яковлев"
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МИНСК, 22 сен – ПРАЙМ. Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск", говорится в сообщении авиагавани. "Опытный SJ-100 прибыл в Национальный аэропорт "Минск". Специалисты Летно-испытательного комплекса "Яковлева" совместно с представителями сертификационных центров и Авиарегистра проведут сертификационные испытания системы автопилота, в том числе автоматического захода на посадку и автоматической посадки по категориям II и IIIA", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Там также отмечается, что в рамках визита российской делегации представители ПАО "Яковлев" провели встречу с руководством аэропорта. Стороны детально обсудили долгосрочные планы сотрудничества. "Взаимодействие ПАО "Яковлев" с Национальным аэропортом "Минск" в рамках испытаний выстроено с учетом технологических возможностей аэродрома и оперативного наземного сопровождения", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что минский аэропорт выбран благодаря своей инфраструктуре, сертифицированной по жестким международным стандартам.
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бизнес, пао "яковлев"
Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск"
Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск"
МИНСК, 22 сен – ПРАЙМ. Испытания опытного самолета SJ-100 пройдут в Национальном аэропорту "Минск", говорится в сообщении авиагавани.
"Опытный SJ-100 прибыл в Национальный аэропорт "Минск". Специалисты Летно-испытательного комплекса "Яковлева" совместно с представителями сертификационных центров и Авиарегистра проведут сертификационные испытания системы автопилота, в том числе автоматического захода на посадку и автоматической посадки по категориям II и IIIA", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Там также отмечается, что в рамках визита российской делегации представители ПАО "Яковлев"
провели встречу с руководством аэропорта. Стороны детально обсудили долгосрочные планы сотрудничества.
"Взаимодействие ПАО "Яковлев" с Национальным аэропортом "Минск" в рамках испытаний выстроено с учетом технологических возможностей аэродрома и оперативного наземного сопровождения", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что минский аэропорт выбран благодаря своей инфраструктуре, сертифицированной по жестким международным стандартам.
Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей