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Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии

Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии - 22.09.2026, ПРАЙМ

Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии

Военный самолет потерпел крушение у американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, один человек пострадал, передает... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:34+0300

2026-09-22T17:34+0300

2026-09-22T17:52+0300

происшествия

германия

сша

самолет

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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. Военный самолет потерпел крушение у американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, один человек пострадал, передает агентство DPA со ссылкой на местные власти."В районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в регионе Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек", - говорится в сообщении.Телерадиокомпания SWR сообщила, что среди прочих на авиабазе Шпангдалем базируются истребители F-16 ВВС США. SWR отметила, что во вторник с авиабазы взлетали два самолета, один из которых впоследствии разбился. Пилот самолета, потерпевшего крушение, по всей видимости, смог катапультироваться. Само крушение могло произойти непосредственно на взлетно-посадочной полосе или вблизи нее.Согласно сообщению газеты Bild, на данный момент на авиабазе Шпангдалем проводится операция по ликвидации последствий произошедшего. К ликвидации последствий крушения было привлечено большое количество сотрудников экстренных служб. Тип самолета, который потерпел крушение, к настоящему времени не был оглашен.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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германия, сша, самолет