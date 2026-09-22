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Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии
Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии
Военный самолет потерпел крушение у американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, один человек пострадал, передает... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:34+0300
2026-09-22T17:52+0300
происшествия
германия
сша
самолет
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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. Военный самолет потерпел крушение у американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, один человек пострадал, передает агентство DPA со ссылкой на местные власти."В районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в регионе Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек", - говорится в сообщении.Телерадиокомпания SWR сообщила, что среди прочих на авиабазе Шпангдалем базируются истребители F-16 ВВС США. SWR отметила, что во вторник с авиабазы взлетали два самолета, один из которых впоследствии разбился. Пилот самолета, потерпевшего крушение, по всей видимости, смог катапультироваться. Само крушение могло произойти непосредственно на взлетно-посадочной полосе или вблизи нее.Согласно сообщению газеты Bild, на данный момент на авиабазе Шпангдалем проводится операция по ликвидации последствий произошедшего. К ликвидации последствий крушения было привлечено большое количество сотрудников экстренных служб. Тип самолета, который потерпел крушение, к настоящему времени не был оглашен.
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германия, сша, самолет
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, США, самолет
17:34 22.09.2026 (обновлено: 17:52 22.09.2026)
 
Военный самолет упал у американской авиабазы в Германии

DPA: один человек пострадал при крушении военного самолета у авиабазы США в Германии

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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. Военный самолет потерпел крушение у американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, один человек пострадал, передает агентство DPA со ссылкой на местные власти.
"В районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в регионе Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Телерадиокомпания SWR сообщила, что среди прочих на авиабазе Шпангдалем базируются истребители F-16 ВВС США. SWR отметила, что во вторник с авиабазы взлетали два самолета, один из которых впоследствии разбился. Пилот самолета, потерпевшего крушение, по всей видимости, смог катапультироваться. Само крушение могло произойти непосредственно на взлетно-посадочной полосе или вблизи нее.
Согласно сообщению газеты Bild, на данный момент на авиабазе Шпангдалем проводится операция по ликвидации последствий произошедшего. К ликвидации последствий крушения было привлечено большое количество сотрудников экстренных служб. Тип самолета, который потерпел крушение, к настоящему времени не был оглашен.
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯСШАсамолет
 
 
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