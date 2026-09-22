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Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России

Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:20+0300

2026-09-22T18:20+0300

2026-09-22T18:20+0300

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ООН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине. "На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма* я подписал принятый конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться (для прекращения конфликта на Украине – ред.)", - заявил Трамп.* Внесен в список террористов и экстремистов РФ

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мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, линдси грэм, оон, россия, санкции против рф