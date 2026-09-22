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Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России
Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:20+0300
2026-09-22T18:20+0300
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ООН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине. "На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма* я подписал принятый конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться (для прекращения конфликта на Украине – ред.)", - заявил Трамп.* Внесен в список террористов и экстремистов РФ
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мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, линдси грэм, оон, россия, санкции против рф
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, ООН, РОССИЯ, санкции против РФ
18:20 22.09.2026
 
Трамп заявил о готовности задействовать закон о санкциях против России

Трамп заявил, что намерен при необходимости задействовать закон о санкциях против России

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ООН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине.
"На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма* я подписал принятый конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться (для прекращения конфликта на Украине – ред.)", - заявил Трамп.
* Внесен в список террористов и экстремистов РФ
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАДональд ТрампЛиндси ГрэмООНРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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