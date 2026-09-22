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Евросоюз согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана, пишет Reuters
Евросоюз согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана, пишет Reuters - 22.09.2026, ПРАЙМ
Евросоюз согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана, пишет Reuters
Послы Евросоюза договорились исключить российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из российского санкционного списка и продлить ограничения в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:55+0300
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ес
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Послы Евросоюза договорились исключить российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из российского санкционного списка и продлить ограничения в отношении оставшихся трех тысяч физических и юридических лиц на три года, пишет Reuters."Решение будет официально принято только после завершения процедуры письменного голосования", — подчеркивается в материале.Журналисты уточнили, что Латвия долгое время блокировала решение, но в итоге согласилась снять вето.Ранее европейские СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения Фридмана и Усманова из списка санкций. Франция выступила с такой же инициативой по отношению к Усманову, сославшись на соображения национальной безопасности. Люксембург затем потребовал того же для Фридмана, который подал против страны иск на 16 миллиардов долларов.Усманов и Фридман находятся под санкциями Евросоюза с 2022 года.
латвия
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санкции против рф, латвия, франция, люксембург, алишер усманов, михаил фридман, ес, россия, словакия
санкции против РФ, ЛАТВИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, Алишер Усманов, Михаил Фридман, ЕС, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ
Евросоюз согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана, пишет Reuters
Reuters: Евросоюз согласовал снятие санкций с миллиардеров Усманова и Фридмана
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ.
Послы Евросоюза договорились исключить российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из российского санкционного списка и продлить ограничения в отношении оставшихся трех тысяч физических и юридических лиц на три года, пишет Reuters
.
"Решение будет официально принято только после завершения процедуры письменного голосования", — подчеркивается в материале.
Журналисты уточнили, что Латвия долгое время блокировала решение, но в итоге согласилась снять вето.
Ранее европейские СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения Фридмана и Усманова из списка санкций. Франция выступила с такой же инициативой по отношению к Усманову, сославшись на соображения национальной безопасности. Люксембург затем потребовал того же для Фридмана, который подал против страны иск на 16 миллиардов долларов.
Усманов и Фридман находятся под санкциями Евросоюза с 2022 года.