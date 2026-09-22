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Евросоюз согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана, пишет Reuters

Евросоюз согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана, пишет Reuters - 22.09.2026, ПРАЙМ

Евросоюз согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана, пишет Reuters

Послы Евросоюза договорились исключить российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из российского санкционного списка и продлить ограничения в... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:55+0300

2026-09-22T20:55+0300

2026-09-22T20:55+0300

санкции против рф

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алишер усманов

михаил фридман

ес

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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Послы Евросоюза договорились исключить российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из российского санкционного списка и продлить ограничения в отношении оставшихся трех тысяч физических и юридических лиц на три года, пишет Reuters."Решение будет официально принято только после завершения процедуры письменного голосования", — подчеркивается в материале.Журналисты уточнили, что Латвия долгое время блокировала решение, но в итоге согласилась снять вето.Ранее европейские СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения Фридмана и Усманова из списка санкций. Франция выступила с такой же инициативой по отношению к Усманову, сославшись на соображения национальной безопасности. Люксембург затем потребовал того же для Фридмана, который подал против страны иск на 16 миллиардов долларов.Усманов и Фридман находятся под санкциями Евросоюза с 2022 года.

латвия

франция

люксембург

словакия

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санкции против рф, латвия, франция, люксембург, алишер усманов, михаил фридман, ес, россия, словакия