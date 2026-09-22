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"Сбер" создал медицинский чемоданчик для диагностики болезней на дому

"Сбер" создал медицинский чемоданчик для диагностики болезней на дому - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Сбер" создал медицинский чемоданчик для диагностики болезней на дому

"Сбер" создал медицинский чемоданчик, который выступает "переносной больницей" и помогает в диагностике болезней на дому, рассказал глава Сбербанка Герман Греф... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:02+0300

2026-09-22T15:02+0300

2026-09-22T15:02+0300

финансы

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ижевск

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Сбер" создал медицинский чемоданчик, который выступает "переносной больницей" и помогает в диагностике болезней на дому, рассказал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы сделали чемоданчик, он тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. Фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется", - сказал он. Как отметил глава Сбербанка, в чемоданчике есть весь набор приборов, который обычно можно найти в средней районной поликлинике. Однако такой чемоданчик вместе со специалистом приезжает к человеку на дом. "Мы начали это делать в Ижевске, в цифровой деревне. Но когда увидели, после эксперимента у нас за три месяца оказалось 120% посещений этого цифрового ФАПа, то есть некоторые жители по два, по три раза прошли через это. И мы в конце концов доработали, сейчас фактически это небольшая районная больница в чемодане", - отметил Греф.

ижевск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, общество , здоровье, ижевск, герман греф, владимир путин, сбербанк