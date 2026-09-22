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На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов

На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов - 22.09.2026, ПРАЙМ

На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов

Сервис поиска грантов появился на национальной платформе "Макс", сообщили в пресс-службе компании. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:16+0300

2026-09-22T13:16+0300

2026-09-22T13:16+0300

технологии

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сервис поиска грантов появился на национальной платформе "Макс", сообщили в пресс-службе компании. "Мини-приложение "Портал грантов" объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты - от образовательных и научных инициатив до проектов в сфере культуры, спорта и благотворительности", - говорится в сообщении компании. Для того чтобы найти подходящий грант и подать заявку, соискателям необходимо перейти в чат-бот, нажать на кнопку "Открыть приложение", выбрать параметры поиска и подобрать подходящий грант, ознакомиться с условиями и перейти на страницу организации для подачи заявки. В компании уточнили, что позднее на портале появятся ИИ-поиск и помощник для подготовки заявки. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии