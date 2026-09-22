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На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов
На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов - 22.09.2026, ПРАЙМ
На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов
Сервис поиска грантов появился на национальной платформе "Макс", сообщили в пресс-службе компании. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:16+0300
2026-09-22T13:16+0300
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873547068.jpg?1790072168
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сервис поиска грантов появился на национальной платформе "Макс", сообщили в пресс-службе компании. "Мини-приложение "Портал грантов" объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты - от образовательных и научных инициатив до проектов в сфере культуры, спорта и благотворительности", - говорится в сообщении компании. Для того чтобы найти подходящий грант и подать заявку, соискателям необходимо перейти в чат-бот, нажать на кнопку "Открыть приложение", выбрать параметры поиска и подобрать подходящий грант, ознакомиться с условиями и перейти на страницу организации для подачи заявки. В компании уточнили, что позднее на портале появятся ИИ-поиск и помощник для подготовки заявки. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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ПРАЙМ
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
технологии
Технологии
13:16 22.09.2026
 
На платформе "Макс" появился сервис поиска грантов

Сервис поиска грантов появился на национальной платформе "Макс"

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сервис поиска грантов появился на национальной платформе "Макс", сообщили в пресс-службе компании.
"Мини-приложение "Портал грантов" объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты - от образовательных и научных инициатив до проектов в сфере культуры, спорта и благотворительности", - говорится в сообщении компании.
Для того чтобы найти подходящий грант и подать заявку, соискателям необходимо перейти в чат-бот, нажать на кнопку "Открыть приложение", выбрать параметры поиска и подобрать подходящий грант, ознакомиться с условиями и перейти на страницу организации для подачи заявки.
В компании уточнили, что позднее на портале появятся ИИ-поиск и помощник для подготовки заявки.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
 
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