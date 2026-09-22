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В Шереметьево у пассажира из Китая нашли более 960 серебряных украшений - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В Шереметьево у пассажира из Китая нашли более 960 серебряных украшений
В Шереметьево у пассажира из Китая нашли более 960 серебряных украшений - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево у пассажира из Китая нашли более 960 серебряных украшений
Более 960 серебряных украшений на 5 миллионов рублей нашли у пассажира из Китая в аэропорту "Шереметьево", сообщает ФТС России. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:54+0300
2026-09-22T11:54+0300
бизнес
россия
китай
аэропорт шереметьево
фтс
фтс россии
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Более 960 серебряных украшений на 5 миллионов рублей нашли у пассажира из Китая в аэропорту "Шереметьево", сообщает ФТС России. "В аэропорту "Шереметьево" таможенники обнаружили почти 1 тысячу серебряных украшений общей стоимостью 5 миллионов рублей у 40-летнего иностранца, прибывшего из Гуанчжоу (Китай)... С помощью рентген-машины в его багаже выявили 965 ювелирных изделий, упакованных в зип-пакеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что иностранца остановили в ходе выборочного контроля. Он заявил, что украшения предназначены "для личного пользования". Как установила экспертиза, ювелирка изготовлена из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов. На мужчину завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
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бизнес, россия, китай, аэропорт шереметьево, фтс, фтс россии
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, аэропорт Шереметьево, ФТС, ФТС России
11:54 22.09.2026
 
В Шереметьево у пассажира из Китая нашли более 960 серебряных украшений

ФТС: в Шереметьево у пассажира из Китая нашли более 960 серебряных украшений

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Более 960 серебряных украшений на 5 миллионов рублей нашли у пассажира из Китая в аэропорту "Шереметьево", сообщает ФТС России.
"В аэропорту "Шереметьево" таможенники обнаружили почти 1 тысячу серебряных украшений общей стоимостью 5 миллионов рублей у 40-летнего иностранца, прибывшего из Гуанчжоу (Китай)... С помощью рентген-машины в его багаже выявили 965 ювелирных изделий, упакованных в зип-пакеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранца остановили в ходе выборочного контроля. Он заявил, что украшения предназначены "для личного пользования". Как установила экспертиза, ювелирка изготовлена из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов.
На мужчину завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙаэропорт ШереметьевоФТСФТС России
 
 
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