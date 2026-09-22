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За срыв цветов в Австралии может прийти штраф почти в 36 тысяч долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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За срыв цветов в Австралии может прийти штраф почти в 36 тысяч долларов
За срыв цветов в Австралии может прийти штраф почти в 36 тысяч долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
За срыв цветов в Австралии может прийти штраф почти в 36 тысяч долларов
Сбор придорожных цветов может обойтись любителям букетов в Западной Австралии в 50 тысяч австралийских долларов (около 35,6 тысячи долларов США), сообщает... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:31+0300
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сбор придорожных цветов может обойтись любителям букетов в Западной Австралии в 50 тысяч австралийских долларов (около 35,6 тысячи долларов США), сообщает департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей штата. Департамент выпустил предупреждение после того, как участились случаи, когда водители останавливались на трассе и выходили собирать австралийские дикие маргаритки, высаженные вдоль разделительной полосы после реконструкции участка шоссе Бассел между городами Банбери и Басселтон. "Сбор местной флоры, включая дикорастущие цветы, на государственных землях, в общественных заповедниках и на обочинах дорог без соответствующего разрешения является правонарушением", — говорится в сообщении департамента. Как указано в нормативном акте ведомства, штраф за незаконный сбор местных растений может достигать 50 тысяч австралийских долларов (около 35,6 тысячи долларов США). Дикие маргаритки считаются одними из самых узнаваемых дикорастущих цветов Западной Австралии. В сезон цветения большие участки земли покрываются розовыми, белыми и желтыми цветами, привлекая местных жителей и туристов.
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бизнес, сша
Бизнес, США
14:31 22.09.2026
 
За срыв цветов в Австралии может прийти штраф почти в 36 тысяч долларов

В Австралии штраф за сбор придорожных цветов может обойтись в 35,6 тысячи долларов

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанк% Вид австралийского города Сидней
% Вид австралийского города Сидней - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Александр Юрьев
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сбор придорожных цветов может обойтись любителям букетов в Западной Австралии в 50 тысяч австралийских долларов (около 35,6 тысячи долларов США), сообщает департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей штата.
Департамент выпустил предупреждение после того, как участились случаи, когда водители останавливались на трассе и выходили собирать австралийские дикие маргаритки, высаженные вдоль разделительной полосы после реконструкции участка шоссе Бассел между городами Банбери и Басселтон.
"Сбор местной флоры, включая дикорастущие цветы, на государственных землях, в общественных заповедниках и на обочинах дорог без соответствующего разрешения является правонарушением", — говорится в сообщении департамента.
Как указано в нормативном акте ведомства, штраф за незаконный сбор местных растений может достигать 50 тысяч австралийских долларов (около 35,6 тысячи долларов США).
Дикие маргаритки считаются одними из самых узнаваемых дикорастущих цветов Западной Австралии. В сезон цветения большие участки земли покрываются розовыми, белыми и желтыми цветами, привлекая местных жителей и туристов.
 
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