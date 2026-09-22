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СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ульяновской области
СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ульяновской области - 22.09.2026, ПРАЙМ
СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ульяновской области
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в поле в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:05+0300
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САРАТОВ, 22 сен - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в поле в Ульяновской области, сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Авиационный инцидент с легкомоторным самолетом, который проводил орошение полей с воздуха, произошел рядом с селом Анненково-Лесное Майнского района. По данным следователей, самолет совершил жесткую посадку в поле, в результате которой воздушное судно получило повреждения, а пилот с различными травмами направлен в больницу.
"Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение", - говорится в публикации следственного управления в канале на платформе "Макс".
В Приволжской транспортной прокуратуре также сообщили, что устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ульяновской области
СК проводит проверку после жесткой посадки самолета в поле в Ульяновской области
САРАТОВ, 22 сен - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в поле в Ульяновской области, сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Авиационный инцидент с легкомоторным самолетом, который проводил орошение полей с воздуха, произошел рядом с селом Анненково-Лесное Майнского района. По данным следователей, самолет совершил жесткую посадку в поле, в результате которой воздушное судно получило повреждения, а пилот с различными травмами направлен в больницу.
"Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение", - говорится в публикации следственного управления в канале на платформе "Макс".
В Приволжской транспортной прокуратуре также сообщили, что устанавливают причины и обстоятельства инцидента.