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СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ульяновской области

СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ульяновской области - 22.09.2026, ПРАЙМ

СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ульяновской области

Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в поле в... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:05+0300

2026-09-22T11:05+0300

2026-09-22T11:05+0300

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САРАТОВ, 22 сен - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в поле в Ульяновской области, сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Авиационный инцидент с легкомоторным самолетом, который проводил орошение полей с воздуха, произошел рядом с селом Анненково-Лесное Майнского района. По данным следователей, самолет совершил жесткую посадку в поле, в результате которой воздушное судно получило повреждения, а пилот с различными травмами направлен в больницу. "Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение", - говорится в публикации следственного управления в канале на платформе "Макс". В Приволжской транспортной прокуратуре также сообщили, что устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

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