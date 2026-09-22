Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/sk-873542944.html
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи - 22.09.2026, ПРАЙМ
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:17+0300
2026-09-22T11:17+0300
бизнес
общество
россия
сочи
краснодарский край
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873542944.jpg?1790065066
СОЧИ, 22 сен - ПРАЙМ. Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в реку Аше, информирует Западное МСУТ СК России. В августе воздушное судно совершило аварийную посадку в Лазаревском районе Сочи и получило повреждения, члены экипажа не пострадали, сообщало Западное МСУТ СК. Предварительной причиной аварийной посадки тогда назвали отказ двигателя. "Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Краснодарском крае. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс". Следствие установило, что во время движения у воздушного судна возникла неисправность в ходе полета - отказали два двигателя. Сообщается, что вертолет получил множественные повреждения. Материальный ущерб оценивается свыше 1 миллиона рублей.
сочи
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, сочи, краснодарский край, ск рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, СК РФ
11:17 22.09.2026
 
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Сочи

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СОЧИ, 22 сен - ПРАЙМ. Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в реку Аше, информирует Западное МСУТ СК России.
В августе воздушное судно совершило аварийную посадку в Лазаревском районе Сочи и получило повреждения, члены экипажа не пострадали, сообщало Западное МСУТ СК. Предварительной причиной аварийной посадки тогда назвали отказ двигателя.
"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Краснодарском крае. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Следствие установило, что во время движения у воздушного судна возникла неисправность в ходе полета - отказали два двигателя. Сообщается, что вертолет получил множественные повреждения. Материальный ущерб оценивается свыше 1 миллиона рублей.
 
БизнесОбществоРОССИЯСОЧИКраснодарский крайСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала