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СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи - 22.09.2026, ПРАЙМ
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:17+0300
2026-09-22T11:17+0300
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СОЧИ, 22 сен - ПРАЙМ. Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в реку Аше, информирует Западное МСУТ СК России.
В августе воздушное судно совершило аварийную посадку в Лазаревском районе Сочи и получило повреждения, члены экипажа не пострадали, сообщало Западное МСУТ СК. Предварительной причиной аварийной посадки тогда назвали отказ двигателя.
"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Краснодарском крае. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Следствие установило, что во время движения у воздушного судна возникла неисправность в ходе полета - отказали два двигателя. Сообщается, что вертолет получил множественные повреждения. Материальный ущерб оценивается свыше 1 миллиона рублей.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, СК РФ
СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи
СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Сочи
СОЧИ, 22 сен - ПРАЙМ. Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в реку Аше, информирует Западное МСУТ СК России.
В августе воздушное судно совершило аварийную посадку в Лазаревском районе Сочи и получило повреждения, члены экипажа не пострадали, сообщало Западное МСУТ СК. Предварительной причиной аварийной посадки тогда назвали отказ двигателя.
"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Краснодарском крае. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Следствие установило, что во время движения у воздушного судна возникла неисправность в ходе полета - отказали два двигателя. Сообщается, что вертолет получил множественные повреждения. Материальный ущерб оценивается свыше 1 миллиона рублей.