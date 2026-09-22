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СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи

СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи - 22.09.2026, ПРАЙМ

СК возбудил дело после крушения вертолета в Сочи

Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:17+0300

2026-09-22T11:17+0300

2026-09-22T11:17+0300

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СОЧИ, 22 сен - ПРАЙМ. Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Лазаревском районе Сочи, совершившего в августе аварийную посадку в реку Аше, информирует Западное МСУТ СК России. В августе воздушное судно совершило аварийную посадку в Лазаревском районе Сочи и получило повреждения, члены экипажа не пострадали, сообщало Западное МСУТ СК. Предварительной причиной аварийной посадки тогда назвали отказ двигателя. "Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Краснодарском крае. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс". Следствие установило, что во время движения у воздушного судна возникла неисправность в ходе полета - отказали два двигателя. Сообщается, что вертолет получил множественные повреждения. Материальный ущерб оценивается свыше 1 миллиона рублей.

сочи

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