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США планируют возобновить работу военной базы в Гренландии

США планируют возобновить работу военной базы в Гренландии - 22.09.2026, ПРАЙМ

США планируют возобновить работу военной базы в Гренландии

США планируют возобновить работу американской военной базы времен холодной войны на юге Гренландии в рамках нового соглашения с Данией, сообщает агентство... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:28+0300

2026-09-22T09:28+0300

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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. США планируют возобновить работу американской военной базы времен холодной войны на юге Гренландии в рамках нового соглашения с Данией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Дания, США и Гренландия подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике 22 сентября, сообщали ранее РИА Новости в Белом доме. В церемонии поучаствуют президент США Дональд Трамп, премьеры Дании Метте Фредериксен и Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. "Речь идет о Нарсарсуаке, чье население сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как в 1950-х США закрыли там свою военную базу Bluie West One", – передает Reuters. Помимо этого, предусмотрено размещение военного контингента США на базе Местерсвиг на восточном побережье Гренландии, которая в настоящее время используется датским патрулем на собачьих упряжках. Подробное содержание соглашения не раскрывалось. Три источника, знакомых с условиями сделки и говоривших на условиях анонимности, заявили, что окончательно детали документа будут согласованы лишь после его подписания. Трамп ранее объявил о бессрочной сделке с Данией по контролю над "безопасностью" Гренландии. В рамках соглашения США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове.

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мировая экономика, сша, гренландия, дания, дональд трамп