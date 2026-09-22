https://1prime.ru/20260922/smi-873536858.html

Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций

Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций - 22.09.2026, ПРАЙМ

Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet и Pegasus вынуждены приостановить рейсы в Иран и из Ирана с 21 сентября на фоне вступления в силу новых санкций США | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:35+0300

2026-09-22T09:35+0300

2026-09-22T09:35+0300

бизнес

мировая экономика

иран

сша

турция

дональд трамп

turkish airlines

boeing

airbus

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet и Pegasus вынуждены приостановить рейсы в Иран и из Ирана с 21 сентября на фоне вступления в силу новых санкций США против иранского авиационного сектора, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники. "Турецкие перевозчики были вынуждены приостановить рейсы из-за жесткости санкций минфина США против авиационного сектора Ирана", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. На сайтах Turkish Airlines и AJet отсутствуют рейсы в Иран как минимум до марта 2027 года, тогда как Pegasus, судя по системе бронирования, убрала все рейсы в страну на неопределенный срок. Источник издания отметил, что новые американские ограничения затрагивают не только самолеты американского производства, такие как Boeing, но и воздушные суда Airbus из-за наличия в них компонентов американского производства. По его словам, у турецких авиакомпаний в сложившейся ситуации не было другого выбора, кроме приостановки полетов. При этом турецкий чиновник заявил Middle East Eye, что по состоянию на 21 сентября единственной иранской авиакомпанией, которой запрещено выполнять рейсы в Турцию, остается Mahan Air. Другие иранские перевозчики пока могут продолжать авиасообщение между двумя странами. Издание отмечает, что Турция и Иран на протяжении длительного времени сохраняли стабильные отношения и широкие энергетические и торговые связи, несмотря на неоднократное усиление американских санкций против Тегерана. Вместе с тем политика Анкары в отношении Ирана изменилась на фоне решения президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Тегеран. Ранее Турция отозвала банковскую лицензию иранского Bank Mellat, который работал в стране на протяжении нескольких десятилетий.

иран

сша

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, иран, сша, турция, дональд трамп, turkish airlines, boeing, airbus