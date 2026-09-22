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Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций
Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций - 22.09.2026, ПРАЙМ
Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций
Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet и Pegasus вынуждены приостановить рейсы в Иран и из Ирана с 21 сентября на фоне вступления в силу новых санкций США | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:35+0300
2026-09-22T09:35+0300
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АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet и Pegasus вынуждены приостановить рейсы в Иран и из Ирана с 21 сентября на фоне вступления в силу новых санкций США против иранского авиационного сектора, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники. "Турецкие перевозчики были вынуждены приостановить рейсы из-за жесткости санкций минфина США против авиационного сектора Ирана", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. На сайтах Turkish Airlines и AJet отсутствуют рейсы в Иран как минимум до марта 2027 года, тогда как Pegasus, судя по системе бронирования, убрала все рейсы в страну на неопределенный срок. Источник издания отметил, что новые американские ограничения затрагивают не только самолеты американского производства, такие как Boeing, но и воздушные суда Airbus из-за наличия в них компонентов американского производства. По его словам, у турецких авиакомпаний в сложившейся ситуации не было другого выбора, кроме приостановки полетов. При этом турецкий чиновник заявил Middle East Eye, что по состоянию на 21 сентября единственной иранской авиакомпанией, которой запрещено выполнять рейсы в Турцию, остается Mahan Air. Другие иранские перевозчики пока могут продолжать авиасообщение между двумя странами. Издание отмечает, что Турция и Иран на протяжении длительного времени сохраняли стабильные отношения и широкие энергетические и торговые связи, несмотря на неоднократное усиление американских санкций против Тегерана. Вместе с тем политика Анкары в отношении Ирана изменилась на фоне решения президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Тегеран. Ранее Турция отозвала банковскую лицензию иранского Bank Mellat, который работал в стране на протяжении нескольких десятилетий.
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бизнес, мировая экономика, иран, сша, турция, дональд трамп, turkish airlines, boeing, airbus
Бизнес, Мировая экономика, ИРАН, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Turkish Airlines, Boeing, Airbus
09:35 22.09.2026
 
Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций

Middle East Eye: три турецких авиакомпании приостановили рейсы в Иран из-за санкций США

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© flickr.com / Nicholas Ng
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АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AJet и Pegasus вынуждены приостановить рейсы в Иран и из Ирана с 21 сентября на фоне вступления в силу новых санкций США против иранского авиационного сектора, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники.
"Турецкие перевозчики были вынуждены приостановить рейсы из-за жесткости санкций минфина США против авиационного сектора Ирана", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.
На сайтах Turkish Airlines и AJet отсутствуют рейсы в Иран как минимум до марта 2027 года, тогда как Pegasus, судя по системе бронирования, убрала все рейсы в страну на неопределенный срок.
Источник издания отметил, что новые американские ограничения затрагивают не только самолеты американского производства, такие как Boeing, но и воздушные суда Airbus из-за наличия в них компонентов американского производства.
По его словам, у турецких авиакомпаний в сложившейся ситуации не было другого выбора, кроме приостановки полетов.
При этом турецкий чиновник заявил Middle East Eye, что по состоянию на 21 сентября единственной иранской авиакомпанией, которой запрещено выполнять рейсы в Турцию, остается Mahan Air. Другие иранские перевозчики пока могут продолжать авиасообщение между двумя странами.
Издание отмечает, что Турция и Иран на протяжении длительного времени сохраняли стабильные отношения и широкие энергетические и торговые связи, несмотря на неоднократное усиление американских санкций против Тегерана.
Вместе с тем политика Анкары в отношении Ирана изменилась на фоне решения президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Тегеран.
Ранее Турция отозвала банковскую лицензию иранского Bank Mellat, который работал в стране на протяжении нескольких десятилетий.
 
БизнесМировая экономикаИРАНСШАТУРЦИЯДональд ТрампTurkish AirlinesBoeingAirbus
 
 
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