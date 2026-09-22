https://1prime.ru/20260922/smi-873544142.html

FT: сотрудники компаний в сфере ИИ чаще подвержены стрессу

FT: сотрудники компаний в сфере ИИ чаще подвержены стрессу - 22.09.2026, ПРАЙМ

FT: сотрудники компаний в сфере ИИ чаще подвержены стрессу

Сотрудники ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта все чаще страдают от психологического перенапряжения, вызванным стрессом из-за опасений... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:36+0300

2026-09-22T11:36+0300

2026-09-22T12:30+0300

технологии

общество

financial times

openai

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сотрудники ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта все чаще страдают от психологического перенапряжения, вызванным стрессом из-за опасений относительно негативного влияния передовых технологий на будущее человечества, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Сотрудники ведущих мировых компаний и организаций, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, все чаще страдают от психологического напряжения, связанного с работой над системами, которые, как они опасаются, могут нанести серьезный вред обществу", - говорится в статье. Несколько сотрудников британского Института проблем безопасности искусственного интеллекта (The AI Security Institute, AISI) отстранены от работы по причине стресса и получают психологическую помощь, согласно источникам, знакомых с делом, которых приводит газета. А по данным четырех источников, которые приводятся Financial Times, напряженный рабочий график тестирования еще невыпущенных моделей искусственного интеллекта, беспокойства за стремительное внедрение и рост возможностей новых технологий привели к падению морального духа и усталости работников самой AISI. Газета также отмечает, что сотрудники таких компаний, таких как Anthropic, OpenAI и Google Deep Mind, также открыто жаловались из-за возникновения подобных проблем, в то время как многие ведущие исследователи увольнялись в связи с психологическими проблемами или потому что приходили к выводу, что их работа небезопасна. Инженер-исследователь Билал Чугтай, который ушел из компании Google Deep Mind, заявил, что у людей, возможно, осталось мало времени, чтобы предотвратить гибель человечества из-за искусственного интеллекта, передавало в сентябре агентство Рейтер. При этом в феврале глава исследовательского подразделения по безопасности искусственного интеллекта одной из американских разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic Мринанк Шарма ушел из компании, предупредив, что мир находится в опасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , financial times, openai