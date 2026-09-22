https://1prime.ru/20260922/smi-873544142.html
FT: сотрудники компаний в сфере ИИ чаще подвержены стрессу
FT: сотрудники компаний в сфере ИИ чаще подвержены стрессу - 22.09.2026, ПРАЙМ
FT: сотрудники компаний в сфере ИИ чаще подвержены стрессу
Сотрудники ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта все чаще страдают от психологического перенапряжения, вызванным стрессом из-за опасений... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:36+0300
2026-09-22T11:36+0300
2026-09-22T12:30+0300
технологии
общество
financial times
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сотрудники ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта все чаще страдают от психологического перенапряжения, вызванным стрессом из-за опасений относительно негативного влияния передовых технологий на будущее человечества, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Сотрудники ведущих мировых компаний и организаций, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, все чаще страдают от психологического напряжения, связанного с работой над системами, которые, как они опасаются, могут нанести серьезный вред обществу", - говорится в статье. Несколько сотрудников британского Института проблем безопасности искусственного интеллекта (The AI Security Institute, AISI) отстранены от работы по причине стресса и получают психологическую помощь, согласно источникам, знакомых с делом, которых приводит газета. А по данным четырех источников, которые приводятся Financial Times, напряженный рабочий график тестирования еще невыпущенных моделей искусственного интеллекта, беспокойства за стремительное внедрение и рост возможностей новых технологий привели к падению морального духа и усталости работников самой AISI. Газета также отмечает, что сотрудники таких компаний, таких как Anthropic, OpenAI и Google Deep Mind, также открыто жаловались из-за возникновения подобных проблем, в то время как многие ведущие исследователи увольнялись в связи с психологическими проблемами или потому что приходили к выводу, что их работа небезопасна. Инженер-исследователь Билал Чугтай, который ушел из компании Google Deep Mind, заявил, что у людей, возможно, осталось мало времени, чтобы предотвратить гибель человечества из-за искусственного интеллекта, передавало в сентябре агентство Рейтер. При этом в феврале глава исследовательского подразделения по безопасности искусственного интеллекта одной из американских разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic Мринанк Шарма ушел из компании, предупредив, что мир находится в опасности.
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технологии, общество , financial times, openai
Технологии, Общество , Financial Times, OpenAI
FT: сотрудники компаний в сфере ИИ чаще подвержены стрессу
FT: сотрудники ведущих компаний в сфере ИИ все чаще страдают от стресса
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сотрудники ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта все чаще страдают от психологического перенапряжения, вызванным стрессом из-за опасений относительно негативного влияния передовых технологий на будущее человечества, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
"Сотрудники ведущих мировых компаний и организаций, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, все чаще страдают от психологического напряжения, связанного с работой над системами, которые, как они опасаются, могут нанести серьезный вред обществу", - говорится в статье.
Несколько сотрудников британского Института проблем безопасности искусственного интеллекта (The AI Security Institute, AISI) отстранены от работы по причине стресса и получают психологическую помощь, согласно источникам, знакомых с делом, которых приводит газета.
А по данным четырех источников, которые приводятся Financial Times
, напряженный рабочий график тестирования еще невыпущенных моделей искусственного интеллекта, беспокойства за стремительное внедрение и рост возможностей новых технологий привели к падению морального духа и усталости работников самой AISI.
Газета также отмечает, что сотрудники таких компаний, таких как Anthropic, OpenAI
и Google Deep Mind, также открыто жаловались из-за возникновения подобных проблем, в то время как многие ведущие исследователи увольнялись в связи с психологическими проблемами или потому что приходили к выводу, что их работа небезопасна.
Инженер-исследователь Билал Чугтай, который ушел из компании Google Deep Mind, заявил, что у людей, возможно, осталось мало времени, чтобы предотвратить гибель человечества из-за искусственного интеллекта, передавало в сентябре агентство Рейтер.
При этом в феврале глава исследовательского подразделения по безопасности искусственного интеллекта одной из американских разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic Мринанк Шарма ушел из компании, предупредив, что мир находится в опасности.