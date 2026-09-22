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СМИ: Испания усилила охрану границы Сеуты из-за угрозы прорыва мигрантов
СМИ: Испания усилила охрану границы Сеуты из-за угрозы прорыва мигрантов - 22.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Испания усилила охрану границы Сеуты из-за угрозы прорыва мигрантов
Испания усилила охрану границы Сеуты после того, как на марокканской стороне были замечены несколько сотен мигрантов, которые могли попытаться массово... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:21+0300
2026-09-22T16:21+0300
2026-09-22T16:21+0300
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МАДРИД, 22 сен - ПРАЙМ. Испания усилила охрану границы Сеуты после того, как на марокканской стороне были замечены несколько сотен мигрантов, которые могли попытаться массово проникнуть в автономный город, сообщает газета Espanol. "Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу", - пишет издание со ссылкой на источники. По его данным, во вторник утром подразделения полиции и военных были направлены к границе после того, как были обнаружены несколько сотен мигрантов в горах на территории Марокко. Некоторые из них попытались забраться на пограничное ограждение, однако пересечь границу не смогли. Отмечается, что МВД Испании намерено дополнительно усилить полицейский контингент в Сеуте и Мелилье на фоне опасений новых массовых попыток пересечения границы в ближайшие дни. Так, особое внимание силовых структур приковано к 23 сентября, когда в Марокко пройдут выборы. Усиленный режим безопасности, как ожидается, будет действовать как минимум в течение ближайших недель. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД королевства сообщало, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко.
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марокко, испания, северная африка, мигранты
МАРОККО, ИСПАНИЯ, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Мигранты
СМИ: Испания усилила охрану границы Сеуты из-за угрозы прорыва мигрантов
Espanol: Испания усилила охрану границы Сеуты из-за угрозы массового прорыва мигрантов
МАДРИД, 22 сен - ПРАЙМ. Испания усилила охрану границы Сеуты после того, как на марокканской стороне были замечены несколько сотен мигрантов, которые могли попытаться массово проникнуть в автономный город, сообщает газета Espanol.
"Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу", - пишет издание со ссылкой на источники.
По его данным, во вторник утром подразделения полиции и военных были направлены к границе после того, как были обнаружены несколько сотен мигрантов в горах на территории Марокко. Некоторые из них попытались забраться на пограничное ограждение, однако пересечь границу не смогли.
Отмечается, что МВД Испании намерено дополнительно усилить полицейский контингент в Сеуте и Мелилье на фоне опасений новых массовых попыток пересечения границы в ближайшие дни. Так, особое внимание силовых структур приковано к 23 сентября, когда в Марокко пройдут выборы. Усиленный режим безопасности, как ожидается, будет действовать как минимум в течение ближайших недель.
В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД королевства сообщало, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко.