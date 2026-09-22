https://1prime.ru/20260922/sovkombank-873550973.html
Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей
Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей - 22.09.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей
Совкомбанк наращивает объемы международных операций и обеспечивает надежность расчетов для клиентов, заявил заместитель председателя правления банка Михаил... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:33+0300
2026-09-22T15:33+0300
2026-09-22T15:33+0300
финансы
банки
россия
совкомбанк
африка
латинская америка
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/16/873550829_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_edd91ddb5c46ab8c73a82d187eb52db7.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк наращивает объемы международных операций и обеспечивает надежность расчетов для клиентов, заявил заместитель председателя правления банка Михаил Автухов на сессии "От инфраструктуры к росту: финансовая и технологическая архитектура БРИКС" Московского финансового форума."После 2022 года, когда многие банки-корреспонденты отказались от работы с нами по понятным причинам, мы перестроили свою работу и организовали новую сеть корреспондентов и партнеров, которая сейчас позволяет нам проводить платежи более чем в 100 стран", — сказал он.Автухов назвал надежное проведение трансграничных платежей ключевым запросом клиентов. В этом году банк зафиксировал рост количества платежей более чем на 40%, доля возвратов составила 0,02%, а потери клиентов — ноль.По его словам, около 70% клиентов рассчитывают на получение финансовых инструментов, включая гарантии исполнения контрактов, кредиты и торговое финансирование. Спикер также указал на рост числа запросов и расширение географии бизнеса в странах Африки и Латинской Америки.Автухов также отметил перестройку торгового финансирования. До 2022 года соотношение внешнего и внутреннего рынков торгового финансирования составляло примерно 20 на 80, сейчас офшорная часть сократилась примерно на три четверти."Это отражение фундаментального изменения условий и адаптивности, которую мы продемонстрировали", — заявил он.Отвечая на вопрос модератора о том, что может привести к скачку международной активности, Автухов отметил цифровые валюты и активы. "Какой-то "серебряной пули" — уникального решения, способного быстро и радикально изменить ситуацию, наверное, нет. Но я бы назвал цифровые валюты и расширение возможностей проведения операций с ними. Это одно из направлений, которое мы продолжим развивать. Оно может существенно способствовать развитию и созданию новых продуктов, закрывающих потребности клиентов", — сказал он.
африка
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/16/873550829_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e3040d1b8c14be0d5c1667e7fbab862.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, совкомбанк, африка, латинская америка
Финансы, Банки, РОССИЯ, Совкомбанк, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей
Автухов: Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей более чем на 40%
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк наращивает объемы международных операций и обеспечивает надежность расчетов для клиентов, заявил заместитель председателя правления банка Михаил Автухов на сессии "От инфраструктуры к росту: финансовая и технологическая архитектура БРИКС" Московского финансового форума.
"После 2022 года, когда многие банки-корреспонденты отказались от работы с нами по понятным причинам, мы перестроили свою работу и организовали новую сеть корреспондентов и партнеров, которая сейчас позволяет нам проводить платежи более чем в 100 стран", — сказал он.
Автухов назвал надежное проведение трансграничных платежей ключевым запросом клиентов. В этом году банк зафиксировал рост количества платежей более чем на 40%, доля возвратов составила 0,02%, а потери клиентов — ноль.
По его словам, около 70% клиентов рассчитывают на получение финансовых инструментов, включая гарантии исполнения контрактов, кредиты и торговое финансирование. Спикер также указал на рост числа запросов и расширение географии бизнеса в странах Африки и Латинской Америки.
Автухов также отметил перестройку торгового финансирования. До 2022 года соотношение внешнего и внутреннего рынков торгового финансирования составляло примерно 20 на 80, сейчас офшорная часть сократилась примерно на три четверти.
"Это отражение фундаментального изменения условий и адаптивности, которую мы продемонстрировали", — заявил он.
Отвечая на вопрос модератора о том, что может привести к скачку международной активности, Автухов отметил цифровые валюты и активы.
"Какой-то "серебряной пули" — уникального решения, способного быстро и радикально изменить ситуацию, наверное, нет. Но я бы назвал цифровые валюты и расширение возможностей проведения операций с ними. Это одно из направлений, которое мы продолжим развивать. Оно может существенно способствовать развитию и созданию новых продуктов, закрывающих потребности клиентов", — сказал он.