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Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей

Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей - 22.09.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк зафиксировал рост количества трансграничных платежей

Совкомбанк наращивает объемы международных операций и обеспечивает надежность расчетов для клиентов, заявил заместитель председателя правления банка Михаил... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:33+0300

2026-09-22T15:33+0300

2026-09-22T15:33+0300

финансы

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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк наращивает объемы международных операций и обеспечивает надежность расчетов для клиентов, заявил заместитель председателя правления банка Михаил Автухов на сессии "От инфраструктуры к росту: финансовая и технологическая архитектура БРИКС" Московского финансового форума."После 2022 года, когда многие банки-корреспонденты отказались от работы с нами по понятным причинам, мы перестроили свою работу и организовали новую сеть корреспондентов и партнеров, которая сейчас позволяет нам проводить платежи более чем в 100 стран", — сказал он.Автухов назвал надежное проведение трансграничных платежей ключевым запросом клиентов. В этом году банк зафиксировал рост количества платежей более чем на 40%, доля возвратов составила 0,02%, а потери клиентов — ноль.По его словам, около 70% клиентов рассчитывают на получение финансовых инструментов, включая гарантии исполнения контрактов, кредиты и торговое финансирование. Спикер также указал на рост числа запросов и расширение географии бизнеса в странах Африки и Латинской Америки.Автухов также отметил перестройку торгового финансирования. До 2022 года соотношение внешнего и внутреннего рынков торгового финансирования составляло примерно 20 на 80, сейчас офшорная часть сократилась примерно на три четверти."Это отражение фундаментального изменения условий и адаптивности, которую мы продемонстрировали", — заявил он.Отвечая на вопрос модератора о том, что может привести к скачку международной активности, Автухов отметил цифровые валюты и активы. "Какой-то "серебряной пули" — уникального решения, способного быстро и радикально изменить ситуацию, наверное, нет. Но я бы назвал цифровые валюты и расширение возможностей проведения операций с ними. Это одно из направлений, которое мы продолжим развивать. Оно может существенно способствовать развитию и созданию новых продуктов, закрывающих потребности клиентов", — сказал он.

африка

латинская америка

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финансы, банки, россия, совкомбанк, африка, латинская америка