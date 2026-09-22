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В Совкомбанке оценили влияние ключевой ставки на экономику

В Совкомбанке оценили влияние ключевой ставки на экономику - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Совкомбанке оценили влияние ключевой ставки на экономику

Текущий уровень ключевой ставки не стоит воспринимать как сигнал кризиса, заявил первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский на... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:17+0300

2026-09-22T16:17+0300

2026-09-22T16:17+0300

экономика

финансы

банки

сергей хотимский

совкомбанк

банк россии

ключевая ставка

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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Текущий уровень ключевой ставки не стоит воспринимать как сигнал кризиса, заявил первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский на Московском финансовом форуме в ходе сессии "Российские финансовые активы: страшно интересно".По его оценке, текущие денежно-кредитные условия обусловлены устойчивым состоянием экономики, а не перегревом."Сейчас у нас такая высокая ставка потому что экономика достаточно неплохо себя чувствует. Ставка в 4% и ниже, скорее всего, означала бы достаточно серьезную депрессию, и что Банку России требуются специальные меры для ее поддержки", — сказал Хотимский.Он пояснил, что банк старается сделать так, чтобы бизнес продолжал расширяться даже при высоких ставках. По словам спикера, это вопрос надежности, а не прибыли. Хотимский охарактеризовал нынешнюю конъюнктуру как редкое окно возможностей. "Сейчас для нас сложился достаточно уникальный момент. При такой высокой ставке короткие инструменты и инструменты с плавающей ставкой, ОФЗ с короткой дюрацией — это все те активы, которые по определению выглядят интереснее, чем инструменты инвестирования в капитал. Но этот момент, конечно, уйдет по мере снижения ставок. И тогда мы увидим, что акции банков и большое количество других акций станут гораздо привлекательнее", — добавил Хотимский.По его мнению, розничным инвесторам нужно ориентироваться на длинную дистанцию и не откладывать решения до разворота денежно-кредитной политики."Мне кажется, что не нужно ждать, когда ставка упадет или начнет снижаться. Самое главное — особенно в России — вкладывать в акции те деньги, от которых не ждешь чего-то быстрого. На горизонте десяти лет не так важно, какой будет динамика ставки в отдельные годы", — подчеркнул спикер.

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финансы, банки, сергей хотимский, совкомбанк, банк россии, ключевая ставка