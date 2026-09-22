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SpaceX намерена вывести из эксплуатации свою ракету Falcon 9

SpaceX намерена вывести из эксплуатации свою ракету Falcon 9 - 22.09.2026, ПРАЙМ

SpaceX намерена вывести из эксплуатации свою ракету Falcon 9

Компания SpaceX планирует вывести из эксплуатации свою самую активно используемую для коммерческих запусков грузовую ракету Falcon 9, чтобы сосредоточиться на... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:13+0300

2026-09-22T14:13+0300

2026-09-22T14:13+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Компания SpaceX планирует вывести из эксплуатации свою самую активно используемую для коммерческих запусков грузовую ракету Falcon 9, чтобы сосредоточиться на более крупной Starship, сообщает во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "SpaceX сворачивает использование Falcon 9, самой востребованной ракеты в мире, чтобы сконцентрироваться на своей новой ракете Starship. SpaceX остановила продажи запусков, где место на Falcon 9 распределяется между несколькими компаниями", - говорится в материале. В частности, некоторые компании уже не смогли разместить заказы на доставку грузов после 2028 года, рассказали источники издания. При этом спрос на запуски как минимум до конца десятилетия будет превышать имеющиеся возможности, говорится в статье. Первый запуск Falcon 9 с возвращаемой первой ступенью состоялся в 2010 году. Количество запусков постоянно росло, в 2025 году было проведено 165 полетов. В 2026 году по состоянию на 6 сентября эти ракеты поднимались 103 раза. "Falcon 9 не исчезнет в один день. Расположенная в Техасе SpaceX планирует остановить производственную линию Falcon после того, как накопит достаточно ракет, чтобы обслуживать клиентов еще несколько лет", - рассказал источник газеты. Представитель космических сил США подтвердила изданию, что только по их линии военные уже забронировали более 50 миссий на этой ракете. Как ожидается, только государственные заказы обеспечат полеты Falcon 9 до начала 2030-х годов. В конце августа SpaceX объявила, что инвестирует 100 миллиардов долларов в строительство своего крупнейшего стартового комплекса для космических кораблей Starship на южном побережье Луизианы. Первый старт оттуда запланирован на 2029 год. Проект предусматривает строительство пяти стартовых комплексов с десятью пусковыми столами, завода по производству ракетного топлива, собственной энергогенерации, сборочно-испытательных цехов и жилого кластера для персонала. Starship – двухступенчатая ракета супер-тяжелого класса, которая проходит испытания. Она более чем на 50 метров длиннее (121 метр) и более чем в два раза шире (9 метров), чем Falcon 9. Если Falcon 9 может поднять 22,8 тонны груза, то Starship, как ожидается, сможет выводить в космос до 150 тонн.

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технологии, техас, сша, spacex, starship