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В "Роскосмосе" дают до 4 миллионов рублей за защиту диссертации
В "Роскосмосе" дают до 4 миллионов рублей за защиту диссертации - 22.09.2026, ПРАЙМ
В "Роскосмосе" дают до 4 миллионов рублей за защиту диссертации
Специалисты "Роскосмоса" получают бонус за научные диссертации по актуальным для корпорации темам, сумма за их защиту может достигать 4 миллиона рублей, заявил... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:20+0300
2026-09-22T11:20+0300
2026-09-22T12:14+0300
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михаил мишустин
роскосмос
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Специалисты "Роскосмоса" получают бонус за научные диссертации по актуальным для корпорации темам, сумма за их защиту может достигать 4 миллиона рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "За защиту диссертации по самым актуальным вопросам для нашей российской космонавтики, два миллиона – кандидатская, и четыре миллиона – докторская диссертация", - сказал Баканов на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Глава госкорпорации, отвечая на вопрос о подготовке кадров, отметил, что специалисты "Роскосмоса" младше 35 лет получают доплату в 20 тысяч рублей. В следующем году корпорация планирует обеспечить 141 специалиста жилищными сертификатами на 5 миллионов рублей.
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технологии, общество , дмитрий баканов, михаил мишустин, роскосмос
Технологии, Общество , Дмитрий Баканов, Михаил Мишустин, Роскосмос
В "Роскосмосе" дают до 4 миллионов рублей за защиту диссертации
Баканов: специалисты "Роскосмоса" получают бонус за научные диссертации
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Специалисты "Роскосмоса" получают бонус за научные диссертации по актуальным для корпорации темам, сумма за их защиту может достигать 4 миллиона рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"За защиту диссертации по самым актуальным вопросам для нашей российской космонавтики, два миллиона – кандидатская, и четыре миллиона – докторская диссертация", - сказал Баканов на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Глава госкорпорации, отвечая на вопрос о подготовке кадров, отметил, что специалисты "Роскосмоса" младше 35 лет получают доплату в 20 тысяч рублей. В следующем году корпорация планирует обеспечить 141 специалиста жилищными сертификатами на 5 миллионов рублей.