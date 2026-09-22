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В "Газпроме" оценили спрос на СПГ к 2035 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В "Газпроме" оценили спрос на СПГ к 2035 году
В "Газпроме" оценили спрос на СПГ к 2035 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
В "Газпроме" оценили спрос на СПГ к 2035 году
Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире превысит 900 миллиардов кубометров к 2035 году, основной рост обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:57+0300
2026-09-22T16:57+0300
энергетика
газ
азиатско-тихоокеанский регион
китай
газпром
спг
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире превысит 900 миллиардов кубометров к 2035 году, основной рост обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил "Газпром". "По актуальным прогнозам, к 2035 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке превысит 900 миллиардов кубометров – это в полтора раза больше, чем в 2025 году. Ожидается, что основной рост обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Китай и Индия", - говорится в сообщении компании.
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40
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40
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газ, азиатско-тихоокеанский регион, китай, газпром, спг
Энергетика, Газ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Газпром, СПГ
16:57 22.09.2026
 
В "Газпроме" оценили спрос на СПГ к 2035 году

"Газпром": спрос на СПГ в мире превысит 900 миллиардов кубометров к 2035 году

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире превысит 900 миллиардов кубометров к 2035 году, основной рост обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил "Газпром".
"По актуальным прогнозам, к 2035 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке превысит 900 миллиардов кубометров – это в полтора раза больше, чем в 2025 году. Ожидается, что основной рост обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Китай и Индия", - говорится в сообщении компании.
 
ЭнергетикаГазАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙГазпромСПГ
 
 
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