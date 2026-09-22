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Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР
Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР - 22.09.2026, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призывает Вашингтон ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение, которое могло бы заморозить программы по созданию... | 22.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призывает Вашингтон ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение, которое могло бы заморозить программы по созданию вооружения. Политик дал интервью газете New York Times в пятницу. "Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен теперь призывает США ослабить санкции против Пхеньяна в обмен на соглашение о том, что она (КНДР - ред.) заморозит свои программы по созданию вооружения", - говорится в сообщении газеты, опубликованном во вторник. Политик подчеркнул, что у мира нет "реалистичной альтернативы" такому варианту политики в отношении КНДР. Ли Чжэ Мен также считает президента США Дональда Трампа единственным лидером, который может вернуть главу КНДР Ким Чен Ына за стол переговоров. "Я верю, что существует огромная ценность в замещении санкций - которые и так неэффективны - и прекращением разработкой дополнительного ядерного вооружения и межконтинентальных ракет", - цитирует издание президента. Издание отмечает, что после того, как будет обеспечена заморозка, президент Южной Кореи планирует выстраивать доверие посредством уступок, чтобы в конечном счете убедить КНДР сократить свой ядерный арсенал. Конечная цель предполагает создание условий, в которых Пхеньян будет чувствовать себя достаточно защищенным, чтобы существовать без ядерного оружия, добавляет газета. Ли Чжэ Мен 22 сентября выступит с основной речью на Генассамблее ООН. Президент намерен представить предложения по реформированию ООН и вкладу Южной Кореи в решение глобальных проблем, а также изложить видение мирного сосуществования на Корейском полуострове. В августе Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, усомнившись в их целесообразности, в результате чего союзники по инициативе американской стороны более чем вдвое урезали продолжительность маневров. Американский лидер также описал свои отношениями с Ким Чен Ыном как "очень хорошие".
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мировая экономика, южная корея, кндр, сша, дональд трамп, ким чен ын, оон, new york times
Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КНДР, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, ООН, New York Times
Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР
Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку вооружений
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призывает Вашингтон ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение, которое могло бы заморозить программы по созданию вооружения.
Политик дал интервью газете New York Times
в пятницу.
"Президент Южной Кореи
Ли Чжэ Мен теперь призывает США
ослабить санкции против Пхеньяна
в обмен на соглашение о том, что она (КНДР
- ред.) заморозит свои программы по созданию вооружения", - говорится в сообщении газеты, опубликованном во вторник.
Политик подчеркнул, что у мира нет "реалистичной альтернативы" такому варианту политики в отношении КНДР. Ли Чжэ Мен также считает президента США Дональда Трампа
единственным лидером, который может вернуть главу КНДР Ким Чен Ына
за стол переговоров.
"Я верю, что существует огромная ценность в замещении санкций - которые и так неэффективны - и прекращением разработкой дополнительного ядерного вооружения и межконтинентальных ракет", - цитирует издание президента.
Издание отмечает, что после того, как будет обеспечена заморозка, президент Южной Кореи планирует выстраивать доверие посредством уступок, чтобы в конечном счете убедить КНДР сократить свой ядерный арсенал. Конечная цель предполагает создание условий, в которых Пхеньян будет чувствовать себя достаточно защищенным, чтобы существовать без ядерного оружия, добавляет газета.
Ли Чжэ Мен 22 сентября выступит с основной речью на Генассамблее ООН
. Президент намерен представить предложения по реформированию ООН и вкладу Южной Кореи в решение глобальных проблем, а также изложить видение мирного сосуществования на Корейском полуострове.
В августе Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, усомнившись в их целесообразности, в результате чего союзники по инициативе американской стороны более чем вдвое урезали продолжительность маневров. Американский лидер также описал свои отношениями с Ким Чен Ыном как "очень хорошие".