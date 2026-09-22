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Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР - 22.09.2026, ПРАЙМ

Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призывает Вашингтон ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение, которое могло бы заморозить программы по созданию... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:34+0300

2026-09-22T09:34+0300

2026-09-22T09:34+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призывает Вашингтон ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение, которое могло бы заморозить программы по созданию вооружения. Политик дал интервью газете New York Times в пятницу. "Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен теперь призывает США ослабить санкции против Пхеньяна в обмен на соглашение о том, что она (КНДР - ред.) заморозит свои программы по созданию вооружения", - говорится в сообщении газеты, опубликованном во вторник. Политик подчеркнул, что у мира нет "реалистичной альтернативы" такому варианту политики в отношении КНДР. Ли Чжэ Мен также считает президента США Дональда Трампа единственным лидером, который может вернуть главу КНДР Ким Чен Ына за стол переговоров. "Я верю, что существует огромная ценность в замещении санкций - которые и так неэффективны - и прекращением разработкой дополнительного ядерного вооружения и межконтинентальных ракет", - цитирует издание президента. Издание отмечает, что после того, как будет обеспечена заморозка, президент Южной Кореи планирует выстраивать доверие посредством уступок, чтобы в конечном счете убедить КНДР сократить свой ядерный арсенал. Конечная цель предполагает создание условий, в которых Пхеньян будет чувствовать себя достаточно защищенным, чтобы существовать без ядерного оружия, добавляет газета. Ли Чжэ Мен 22 сентября выступит с основной речью на Генассамблее ООН. Президент намерен представить предложения по реформированию ООН и вкладу Южной Кореи в решение глобальных проблем, а также изложить видение мирного сосуществования на Корейском полуострове. В августе Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, усомнившись в их целесообразности, в результате чего союзники по инициативе американской стороны более чем вдвое урезали продолжительность маневров. Американский лидер также описал свои отношениями с Ким Чен Ыном как "очень хорошие".

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мировая экономика, южная корея, кндр, сша, дональд трамп, ким чен ын, оон, new york times