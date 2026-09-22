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"Русская сталь" выступила против запрета экспорта из России бензола

"Русская сталь" выступила против запрета экспорта из России бензола - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Русская сталь" выступила против запрета экспорта из России бензола

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" выступила против возможного запрета экспорта из России бензола, вместо этого там предлагают увеличить... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:25+0300

2026-09-22T09:25+0300

2026-09-22T09:25+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" выступила против возможного запрета экспорта из России бензола, вместо этого там предлагают увеличить загрузку мощностей по выпуску чистого бензола, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо исполнительного директора организации Алексея Сентюрина в Минпромторг. Рабочая группа обсуждает вопрос запрета экспорта бензола и других ароматических химических продуктов из группы ароматических углеводородов (фенола, толуола, ортоксилола, параксилола) "в целях обеспечения возросшей потребности отраслей-потребителей", следует из письма, адресованного статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову. "Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупные российские предприятия черной металлургии, выступила против запрета экспорта из России бензола", - пишет издание со ссылкой на документ. В обращении говорится, что российские металлурги производят сырой каменноугольный бензол как побочный продукт при выпуске кокса. Отмечается, что только два из 11 коксохимических предприятий - Череповецкий металлургический комбинат "Северстали" и Западно-Сибирский меткомбинат (ЗСМК) "Евраза" - могут выпускать чистый бензол, использующийся в нефтехимической промышленности. Выпуск вещества этими предприятиями составил 86 тысяч тонн в 2024 году, 60,9 тысячи тонн в 2025 году и 32,2 тысячи тонн в первом полугодии 2026 года. "Все остальные КХП (коксохимические предприятия - ред.) получают сырой бензол и продают его российским предприятиям для очистки или экспортируют зарубежным переработчикам. Исторически производство сырого бензола в России было профицитным, поэтому экспорт позволяет решить проблемы с реализацией", - говорится в материале со ссылкой на письмо. В "Русской стали" подчеркнули, что бензол - токсичное и взрывоопасное вещество второго класса опасности, срок его хранения на предприятиях в среднем не превышает недели. "Вместо запрета экспорта "Русская сталь" предлагает увеличить объемы выпуска чистого бензола на металлургических предприятиях", - говорится в материале. По данным ассоциации, сейчас Череповецкий комбинат загружен на 100%, а ЗСМК - лишь на 61%. "Евраз" готов нарастить производство при наличии поставок стороннего сырья, говорится в письме. Бензол является исходным сырьем для производства пластмасс, синтетической резины, красителей и лекарственных препаратов, а также используется при производстве моторного топлива. Он синтезируется при переработке нефти и угля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, бизнес, евраз, ведомости, минпромторг