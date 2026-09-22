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Завершено строительство шести котельных для газификации Циолковского
Завершено строительство шести котельных для газификации Циолковского - 22.09.2026, ПРАЙМ
Завершено строительство шести котельных для газификации Циолковского
Завершено строительство шести котельных для газификации города Циолковский в Амурской области, их уже подключают к газораспределительным сетям, заявил... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:08+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Завершено строительство шести котельных для газификации города Циолковский в Амурской области, их уже подключают к газораспределительным сетям, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Мы завершили строительство шести котельных для того, чтобы полностью газифицировать город Циолковский и подключаем их сейчас к газораспределительным сетям", - сказал Баканов на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Президент России Владимир Путин 18 сентября назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". Тогда руководитель дирекции космодрома "Восточный" Алексей Рыженков доложил Путину о введении в строй пяти новых котельных на космодроме.
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россия, амурская область, дмитрий баканов, владимир путин, михаил мишустин, роскосмос
РОССИЯ, Амурская область, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Роскосмос
Завершено строительство шести котельных для газификации Циолковского
Баканов: завершено строительство шести котельных для газификации Циолковского
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Завершено строительство шести котельных для газификации города Циолковский в Амурской области, их уже подключают к газораспределительным сетям, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Мы завершили строительство шести котельных для того, чтобы полностью газифицировать город Циолковский и подключаем их сейчас к газораспределительным сетям", - сказал Баканов на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Президент России Владимир Путин 18 сентября назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". Тогда руководитель дирекции космодрома "Восточный" Алексей Рыженков доложил Путину о введении в строй пяти новых котельных на космодроме.