https://1prime.ru/20260922/stroitelstvo-873559602.html
Хуснуллин заявил об очень большом дефиците кадров в стройотрасли
Хуснуллин заявил об очень большом дефиците кадров в стройотрасли - 22.09.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин заявил об очень большом дефиците кадров в стройотрасли
Дефицит кадров в стройотрасли в России очень большой, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:55+0300
2026-09-22T16:55+0300
2026-09-22T16:55+0300
промышленность
бизнес
марат хуснуллин
россия
строительство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873559602.jpg?1790085305
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Дефицит кадров в стройотрасли в России очень большой, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "У нас дефицит кадров очень большой в отрасли. Объемы строительства выросли, кадров не хватает", - сказал он. В частности, по словам Хуснуллина, для решения проблемы с нехваткой кадров необходимо повысить производительность труда. "У нас задача до 2030 года поднять на 22,8% производительность труда в стройотрасли", - уточнил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, марат хуснуллин, россия, строительство
Промышленность, Бизнес, Марат Хуснуллин, РОССИЯ, строительство
Хуснуллин заявил об очень большом дефиците кадров в стройотрасли
Вице-премьер Хуснуллин: дефицит кадров в стройотрасли в России очень большой
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Дефицит кадров в стройотрасли в России очень большой, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас дефицит кадров очень большой в отрасли. Объемы строительства выросли, кадров не хватает", - сказал он.
В частности, по словам Хуснуллина, для решения проблемы с нехваткой кадров необходимо повысить производительность труда.
"У нас задача до 2030 года поднять на 22,8% производительность труда в стройотрасли", - уточнил он.