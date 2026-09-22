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Хуснуллин заявил об очень большом дефиците кадров в стройотрасли

Хуснуллин заявил об очень большом дефиците кадров в стройотрасли - 22.09.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин заявил об очень большом дефиците кадров в стройотрасли

Дефицит кадров в стройотрасли в России очень большой, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:55+0300

2026-09-22T16:55+0300

2026-09-22T16:55+0300

промышленность

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Дефицит кадров в стройотрасли в России очень большой, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "У нас дефицит кадров очень большой в отрасли. Объемы строительства выросли, кадров не хватает", - сказал он. В частности, по словам Хуснуллина, для решения проблемы с нехваткой кадров необходимо повысить производительность труда. "У нас задача до 2030 года поднять на 22,8% производительность труда в стройотрасли", - уточнил он.

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промышленность, бизнес, марат хуснуллин, россия, строительство