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Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире

Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире - 22.09.2026, ПРАЙМ

Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в мире формируется новый экономический порядок, при котором инструменты интеграции стали использоваться для... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T22:14+0300

2026-09-22T22:14+0300

2026-09-22T22:14+0300

мировая экономика

финляндия

александр стубб

оон

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в мире формируется новый экономический порядок, при котором инструменты интеграции стали использоваться для геополитической конкуренции. "Мое третье наблюдение заключается в том, что формируется новый экономический миропорядок. Инструменты, некогда использовавшиеся для экономической интеграции, включая торговлю, технологии, энергетику, инвестиции и цепочки поставок, превратились в инструменты геополитической конкуренции", - сказал Стубб с трибуны Генассамблеи ООН. Он добавил, что ранее существовало "наивное убеждение", что взаимозависимость принесет стабильность и мир. "Теперь же акцент на возможностях сменился на акцент на угрозах", - сказал он.

финляндия

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мировая экономика, финляндия, александр стубб, оон