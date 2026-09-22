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Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире
Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире - 22.09.2026, ПРАЙМ
Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в мире формируется новый экономический порядок, при котором инструменты интеграции стали использоваться для... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:14+0300
2026-09-22T22:14+0300
мировая экономика
финляндия
александр стубб
оон
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в мире формируется новый экономический порядок, при котором инструменты интеграции стали использоваться для геополитической конкуренции. "Мое третье наблюдение заключается в том, что формируется новый экономический миропорядок. Инструменты, некогда использовавшиеся для экономической интеграции, включая торговлю, технологии, энергетику, инвестиции и цепочки поставок, превратились в инструменты геополитической конкуренции", - сказал Стубб с трибуны Генассамблеи ООН. Он добавил, что ранее существовало "наивное убеждение", что взаимозависимость принесет стабильность и мир. "Теперь же акцент на возможностях сменился на акцент на угрозах", - сказал он.
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мировая экономика, финляндия, александр стубб, оон
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Александр Стубб, ООН
22:14 22.09.2026
 
Стубб заявил о формировании нового экономического порядка в мире

Президент Финляндии Стубб: в мире формируется новый экономический порядок

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в мире формируется новый экономический порядок, при котором инструменты интеграции стали использоваться для геополитической конкуренции.
"Мое третье наблюдение заключается в том, что формируется новый экономический миропорядок. Инструменты, некогда использовавшиеся для экономической интеграции, включая торговлю, технологии, энергетику, инвестиции и цепочки поставок, превратились в инструменты геополитической конкуренции", - сказал Стубб с трибуны Генассамблеи ООН.
Он добавил, что ранее существовало "наивное убеждение", что взаимозависимость принесет стабильность и мир.
"Теперь же акцент на возможностях сменился на акцент на угрозах", - сказал он.
 
Мировая экономикаФИНЛЯНДИЯАлександр СтуббООН
 
 
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