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Суд запретил компании из Южной Осетии использовать название "Кока-кола"

Суд запретил компании из Южной Осетии использовать название "Кока-кола" - 22.09.2026, ПРАЙМ

Суд запретил компании из Южной Осетии использовать название "Кока-кола"

Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company запретил зарегистрированному в Южной Осетии ООО... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:28+0300

2026-09-22T13:28+0300

2026-09-22T13:34+0300

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company запретил зарегистрированному в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) использовать в своем фирменном наименовании обозначение "Кока-кола", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил… запретить ООО "Кока-кола Компании", ответчику, использовать в составе фирменного наименование обозначение "Кока-кола" на территории Российской Федерации при осуществлении всех видов деятельности, в отношении которых зарегистрирован филиал ООО "Кока-кола Компании", - огласил резолютивную часть решения судья Максим Ведерников. Суд также наложил на ответчика судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 1 тысячи рублей за каждый день неисполнения. Это требование истца удовлетворено частично – американская компания просила назначить судебную неустойку в размере 20 тысяч рублей за каждый день неисполнения. Представитель истца пояснил в суде, что в России у ответчика есть филиал и в иске заявлено требование о прекращении использования названия в РФ. Юрист налоговой инспекции, привлеченной третьим лицом, подтвердил, что филиал был аккредитован в 2024 году. Истец сообщил также, что в продаже была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой изготовителем указана компания из Новосибирска "ПКВ", а производителем – южноосетинское ООО "Кока-кола Компании". По словам юриста, "The Coca-Cola Company, правообладатель общеизвестных товарных знаков, не может допустить существование в России филиала компании с полностью идентичным названием". Ответчик своего представителя на судебные заседания не направлял. По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России.

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